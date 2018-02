¿Esperanza o especulación con Neymar?

Más información Emery no descarta a Neymar contra el Madrid

El PSG se encuentra en estado de shock, pero no pierde todavía la esperanza de poder contar la semana próxima con Neymar en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid. O al menos, eso es lo que asegura su entrenador, Unai Emery. "Hay que ser paciente con Neymar. Todavía hay una pequeña opción de que pueda jugar contra el Madrid", afirmó ayer el técnico español en una rueda de prensa en París.

Las palabras de Emery eran esperadas con gran expectación después de que el PSG anunciara el lunes en un comunicado emitido casi sobre la medianoche que la lesión de Neymar era más grave de lo esperado. "Esguince externo del tobillo derecho con una fisura asociada del quinto metatarsiano", fueron las palabras que desataron un terremoto en el conjunto francés. Medios como Globoesporte aseguraron ayer, citando fuentes del entorno del jugador, que Neymar decidió operarse para poder recuperarse plenamente y llegar en buena forma al Mundial de Rusia. Sin embargo, Emery negó esas versiones: "Las informaciones sobre la operación de Neymar son falsas. Tenemos que esperar a tomar una decisión. Neymar es el primero que desea jugar todos los partidos, también el partido con el Real Madrid".

Luego, el entrenador del PSG detalló la situación ante una pregunta en español. "Está más cerca del no que del sí, pero no está descartado", afirmó. "El jugador tiene ganas de jugar, vamos a esperar la evolución". Pese a las palabras con una dosis de esperanza de Emery, el clima ayer en París era de desazón. El jugador por el que el PSG pagó un récord de 222 millones de euros se perderá, salvo un milagro, el partido más importante de la temporada para el club francés. La Liga de Campeones es la obsesión del proyecto comandado por el qatarí Nasser Al Khelaifi y tras la caída por 3-1 en Madrid el panorama no luce sencillo para los dirigidos por Emery de cara a la revancha del 6 de marzo en el Parque de los Príncipes. "Neymar cojea, París tiembla", señaló ayer Le Parisien. Para L'Equipe, en cambio, "todavía hay una esperanza". "La presencia de Neymar contra el Real Madrid, dentro de una semana, parece posible pese a su esguince de tobillo derecho y una fisura del quinto metatarsiano", señaló el diario deportivo.

Por otro lado, la Confederación de Fútbol de Brasil (CBF) señaló ayer que respetará la decisión que tome el PSG sobre la lesión de Neymar. "Tenemos que respetar la posición del PSG. Es una situación delicada", indicó hoy el coordinador técnico, Edu Gaspar, en la ciudad rusa de Sochi. El ex futbolista, que está en Rusia por reuniones de cara al Mundial, precisó que ya hay un médico de la selección brasileña en París para acompañar a Neymar: "Tenemos que respetar al médico del PSG, sus fisioterapeutas, el staff de Neymar. Nosotros estamos acompañando, y eso es lo importante".

Mientras tanto, el técnico Tite decidió postergar la lista de jugadores convocados para los amistosos que la selección brasileña jugará en marzo ante Rusia y Alemania. La nómina, que iba a ser anunciada el próximo viernes, será retrasada hasta el 12 de marzo.