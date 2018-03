El Espeleño y las urgencias

El Algeciras CF defenderá su posición de privilegio mañana en Espiel (17:30) ante un rival que se juega seguir fuera de los puestos de descenso. El Atlético Espeleño espera a los albirrojos sin apenas margen de fallo tras su última derrota en Las Cabezas. El conjunto cordobés sólo goza de tres puntos de colchón sobre la Unión y el Alcalá y asume que su tranquilidad pasa por sacar todo el botín posible de su campo en esta recta final de campeonato.

Rafa Navarro comanda a un Espeleño que suma 35 puntos y que se ha complicado un poco la vida después de haber ganado únicamente uno de los últimos siete compromisos (1-2 en Puente Genil). El cuadro de Espiel se ha atascado también en casa donde no vence desde el 4 de febrero cuando derrotó al Guadalcacín (2-1).

Los de Espiel suman una sola victoria, la de Puente Genil, en las últimas siete jornadas

El Algeciras se topará con un oponente correoso (así lo demostró en el Nuevo Mirador) aunque en la segunda vuelta el Espeleño sólo ha podido sacar 12 puntos en 12 partidos y ha visto incrementado su promedio de goles en contra tras recibir 20 (es uno de los más goleados del grupo con 54).

El fortín de Espiel de las últimas temporadas ya no lo es tanto esta campaña. Los de Navarro figuran como el duodécimo mejor equipo de casa del grupo y han concedido cinco derrotas en sus dominios (Lepe, Puente Genil, Lebrijana, Arcos y Cádiz B). Los dos choque más recientes se saldaron con tablas ante el Gerena (2-2) y el Atlético Sanluqueño (0-0).

El Espeleño cuenta con dos linenses en sus filas que llegaron en el mercado de invierno: los delanteros Labra y Loren. Juanma Labrador Labra desembarcó desde Los Barrios y está siendo titular en el once de Navarro aunque en ocho partidos aún no ha marcado. Pedro Lorenzo Fernández Loren se sumó desde el San Roque tras curtirse en la cantera de la Balona y de momento no ha contando con mucho protagonismo.

Los dos refuerzos en ataque se produjeron tras la precipitada marcha del máximo artillero Juanito Bazo, que dio el salto a Segunda B de la mano del Coruxo gallego. Los diez tantos que hizo en la primera vuelta no pasaron desapercibidos para varios conjuntos de la división de bronce. También dejaron el equipo de Espiel Fernando (Palma del Río) y Manolillo (Pozoblanco).

El técnico Rafa Navarro no podrá alinear mañana al centrocampista Mario, uno de los puntales del equipo, sancionado, y el único que ha alcanzado la cifra de 30 partidos esta temporada. Dos de sus atacantes Guti y el linense Juanma Labra arrastran molestias y son dudas aunque dado lo mucho que hay en juego, lo más fácil es que no falten a la cita.