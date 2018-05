Ana Carrasco sigue escribiendo la historia. La murciana, que fue piloto del Mundial de Moto3 del año 2013 al 2015, volvió a escribir un capítulo en el motociclismo español. Si el año pasado se convirtió en la primera mujer en ganar una carrera mundialista en Portimao, en el pasado Gran Premio de Imola volvió a llevarse la victoria en la categoría de WSSP300, que ha pasado a liderar siendo la primera mujer al frente de una clasificación en una prueba de velocidad.

La murciana ganó de forma incontestable por delante de su compatriota Borja Sánchez (ETG Racing) y el italiano Kevin Sabatucci (PROGP Racing) en una accidentada carrera en la que hubo hasta trece 13 caídas. Carrasco (DS Junior Team) partió desde la pole después de haber dominado todos los entrenamientos libres del fin de semana. y e la carrera no dio opción a sus rivales.

Tras la victoria del pasado domingo en Imola, Ana Carrasco es la nueva líder de la clasificación general con 48 puntos, por delante de Luca Grunwald (Freudenberg KTM) con 45 puntos y Scott Deroue (Motorsport Kawasaki), con 36. La próxima cita del Campeonato del Mundo será en el circuito británico Donington Park, del 25 al 27 de mayo. Su mejor resultado en el Campeonato del Mundo de Moto3 fue una octava plaza en Valencia 2013.

En una entrevista concedida a www.motorsport.com, la murciana se mostraba exultante por el triunfo y el liderato tras "el mejor fin de semana del año" en un circuito que "el año pasado no se me dio nada bien". La de Cehegín confesaba que "esperaba estar delante como en las carreras anteriores, pero no con esa diferencia, pero después de los entrenamientos y la Superpole sí que pensé que me podía escapar en carrera", ya que tenía mucho mejor ritmo que sus adversarios. Al final, ganó la carrera a lo grande, con 14 segundos sobre el español Borja Sánchez.

La española ya piensa en poder ganar el título, máxime cuando llegan ahora carreras en circuitos como Donington o Brno, que conoce bien al haber participado en el mundial de Moto3 y puede tener algo de ventaja sobre el resto. El campeonato se acabará en Magny Cours, "que más me costó el año pasado, pero al ser la última carrera no me preocupa tanto, porque espero que allí llegue todo más o menos definido".

"Hemos empezado bien en las tres primeras carreras, así que ahora hay que seguir sumando. Ganar cuando se pueda ganar y sumar lo máximo posible cuando no se pueda. Es un campeonato con pocas carreras y lo que hay que hacer es no fallar. Los ceros son muy difíciles de recuperar", advierte.

Carrasco está contenta tanto con el equipo en el que ha recalado este año, el DS Junior Team de David Salom, como con la marca. "Kawasaki ha corregido todo de lo que nos quejábamos el año pasado, como la falta de aceleración o que era muy larga y ahora tiene otro chasis y gira mejor. Y con el nuevo equipo me entiendo muy bien y estoy muy cómoda. Creo que tengo todo lo que me hace falta para intentan conseguir el título. Tener gente como David, que ha sido piloto y entiende las cosas desde el punto de vista de los pilotos, ayuda mucho", apuntaba la piloto de Murcia.