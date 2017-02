Escobar: "Es una final, un partido decisivo"

"Después del derbi quedarían 36 puntos por jugarse pero la trayectoria de los equipos no es la más idónea para pensar que, si se pierde, se puede arreglar en doce jornadas lo que no hemos podido en 26. No podemos llevar a engaño". Contundente se muestra Rafa Escobar, entrenador de la Unión Deportiva Los Barrios, a la hora de hablar de lo que significa ganar o perder el derbi ante el Clud Deportivo San Roque.

La Unión es penúltima, con 19 puntos, y el tren de la salvación está ahora a seis. Escobar reconoce que la derrota de la pasada semana ante el Recre B (0-1) fue "un jarro de agua fría" porque el equipo barreño tenía muchas esperanzas puestas en ese partido. "Lo bueno es que el fútbol te da una oportunidad cada siete días", afirma el técnico cordobés.

Con Sevi, el San Roque ha mejorado, creo que va a ser un partido intenso, con ansiedad y nervios"

"Ahora estamos centrados en otra final y muy decisiva para el devenir de la temporada", dice Rafa Escobar que insiste en lo que puede suponer una derrota para uno de los dos equipos. "El fútbol es impredecible y te puede cambiar la dinamica en un abrir y cerrar de ojo pero ahora mismo tenemos que centrarnos en el partido contra el San Roque y no mirar más allá".

"Mi equipo va a salir a ganar y a arriesgar, como siempre, buscando la portería contraria, intentando defender en campo contrario y no vamos a especular porque si lo hacemos es muy posible que perdamos el partido. Vamos a ir a buscar al San Roque, a que sus jugadores no se encuentren cómodos. Además creo que va a dar agua y eso puede jugar un factor importante, al mejos a tener en cuenta", analiza el técnico de Los Barrios.

"El equipo que tenga esa sangre fría para pensar y decidir posiblemente se lleve el partido a su terreno. Creo que va a ser muy intenso, con ansiedad, con nervios porque todos sabemos lo que nos vamos a jugar. Hay que tener la cabeza fría", indica el técnico de los gualdiverdes.

Sobre el San Roque, dice: "Me preocupa mi equipo pero sé que con Sevi el San Roque ha mejorado bastante, no les llega para el objetivo marcado pero todavía quedan partidos directos y tanto a ellos como a nosotros nos hace falta regularidad".

Escobar tiene las bajas de Chico Díaz y Jose.