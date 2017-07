Ernesto: un robador para Asián

"Como me dijo un entrenador, yo soy jugador de robar el balón y dárselo al que viste igual que yo". Declaración de intenciones de Ernesto García Gallego, fichaje para el mediocentro defensivo del Algeciras Club de Fútbol, al que llega para aportar mucha experiencia y tanto o más trabajo tras cruzar el Estrecho procedente de Ceuta. Ernesto desembarca en La Menacha atraído por el ambicioso proyecto albirrojo y por la llamada del técnico, José Antonio Asián, con el que coincidió dos temporadas en el conjunto ceutí. Un jugador para dar batalla en el centro, que encaja en la filosofía del Chato.

Ernesto, de 31 años y natural de Palma de Mallorca, aseguró que su fichaje por el Algeciras "fue rápido" tras no llegar a un acuerdo con el Ceuta, que le propuso la renovación. "Tenía varias ofertas pero no discutí mucho con el Algeciras, un equipo que conozco, que conozco la zona y que es un candidato para ascender", declaró el mediocentro que ha estado cinco temporadas en el Ceuta -allí coincidió con Salas e Ito- y anteriormente jugó en el Benissalem, Racing de Ferrol, Atlético Baleares y Mazarrón, con la mayoría de ellos en Segunda división B.

El acuerdo fue rápido, vengo a un equipo que debe estar, como mínimo, en Segunda B"

"La gente que conozco siempre me ha hablado muy bien del Algeciras. Es un club histórico y que, como mínimo, debería estar en Segunda división B, que tiene que estar arriba", declaró Ernesto, que durante muchas campañas ha visitado el Nuevo Mirador como rival, casi siempre con el Ceuta y también con el Mazarrón. Siempre dio guerra.

El centrocampista balear analizó la plantilla que ya va perfilando su nuevo club: "Veo que se está reforzando muy bien, conozco a los fichajes, como compañeros o como rival y son buenos jugadores". Aunque el ya nuevo futbolista del Algeciras entiende que en el balompié "dos y dos no siempre son cuatros" pero considera que el conjunto albirrojo tiene que estar arriba la próxima temporada. "Yo prefiero el partido a partido", declaró.

Su salida del Ceuta ha dejado comentarios de todo tipo en la Ciudad Autónoma, a algunos aficionados no ha gustado su marcha. "Me he llevado cinco temporadas en el Ceuta y lo he dado todo, no tengo ni una queja ni una mala palabra para un club que me ha dado mucho pero son cosas del fútbol. Ahora quiero seguir jugando, en el Algeciras, conozco la Liga y la ciudad", expresó sobre su cambio de orilla Ernesto, una pieza que se prevé clave en el nuevo Algeciras.