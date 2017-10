Ernesto, espía en el Estrecho

El Derbi del Estrecho del próximo domingo (17:00) es, en parte, un juego de espías. Jugadores de uno y otro bando conocen bien al rival, que un día fue su equipo. El Algeciras Club de Fútbol cuenta en el banquillo con José Antonio Asián, que una vez entrenó en la otra orilla y a la que estuvo cerca de dirigir el pasado curso. Pero también tiene informadores en el césped y el que mejor cconoce al enemigo es Ernesto García Gallego, Ernesto, que ha militado el primer equipo de Ceuta las cinco últimas temporadas.

El pulmón de los albirrojos en el centro del campo avisa de los peligros del AD Ceuta FC y espera un partido duro. "Es un derbi del Estrecho y a mí me enseñaron que los derbis no se juegan, los derbis se ganan", declaró Ernesto, que ha disputado los seis partidos de Liga como titular en el Algeciras.

Ernesto conoce bien la casa caballa. Las cuatro campañas anteriores a la presente fue una pieza fundamental en el AD Ceuta FC y una campaña antes lo hizo en el Atlético de Ceuta, equipo del que es heredero el actual. Con el cuadro ceutí ha jugado más de cien partidos de Liga. De hecho, su salida del equipo caballa el pasado verano para fichar para el Algeciras le hizo escuchar algunas críticas. Sobre el rival del domingo, aseguró: "Ha habido muchos cambios de jugadores, hay mucha gente nueva pero seguro que será un partido duro, deseando ya que llegue el domingo".

"El Ceuta viene de ganar -3-1 al Cabecense- pero fuera de casa no le van bien las cosas; pero esto es un derbi y ahí las cosas son diferentes", analizó al rival de los albirrojos el domingo. "Estuve viendo el partido del Ceuta contra el Puente Genil -jornada 4, 2-2-y no me gustó mucho; claro que eso pueden ser partidos y creo que el del domingo va a ser un partido difícil y bonito", declaró el batallador mediocampista del Algeciras, que destacó del rival el "bloque defensivo que tiene desde hace algunas temporadas", también al "pivote defensivo" y consideró "peligrosas las bandas". "Chakir está tocado y que puede ser una baja importante", añadió.

"A ver si nos podemos quedar con los tres puntos porque tenemos que ser un equipo fuerte en nuestro estadio", afirmó Ernesto que prefiere mirar más a su equipo, el Algeciras, que al rival. El mediocentro se está presentando en estas primeras jornadas como un líder dentro del campo. Ernesto habló del liderato de su equipo, que considera que siempre está bien estar arriba pero apuntó aunque "es el fin que puso el club, el de ser primeros y ascender, lo importante no es estar sino mantenerse y llegar ahí a las cuatro últimas jornadas de Liga".

"Creo que somos un equipo con armonía", dijo Ernesto. Lamentó la mala fortuna con las lesiones, que la sufrió en sus propias carnes durante la pretemporada, pero destacó que "cualquiera que sale lo está haciendo bien" y cree que el equipo poco a poco tiene que ir a más, una vez ya se están adaptando a los nuevos compañeros, al equipo y a la ciudad. En su caso, reconoce que no entró con buen pie en el Algeciras debido a una lesión. "Es verdad que al principio con la lesión te ves fuera y algo alicaído pero creo que ahora estoy bien bien"; es de los destacados.

Personalmente, reconoce que el derbi ante su exequipo es un partido especial, aunque en su perfil de tipo duro el domingo sólo piensa "en los tres puntos y si puede ser por un marcador abultado, mejor": "Allí estuve cinco temporadas maravillosas; Ceuta es, como siempre digo, mi segunda ciudad, pero eso es pasado y ahora estoy con los albirrojos".

Ernesto tiene presente que los derbis del Estrecho frente al Algeciras cuando era albinegro. "Siempre que he venido a jugar al Nuevo Mirador con el Ceuta se ha presentado como un campo dificilísimo y lo hemos pasado mal, espero que ahora sigan pasándolo mal", aseguró el de Palma de Mallorca.