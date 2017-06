Ernesto aterriza con el objetivo de jugar su primera fase de ascenso

Ernesto García Gallego, conocido futbolísticamente como Ernesto, es el sexto fichaje del Algeciras Club de Fútbol para la temporada 2017/2018. Mediocentro organizador, llega con la ilusión de jugar "una fase de ascenso" tras cinco años sin poder conseguirlo en las filas de la AD Ceuta.

Mallorquín de nacimiento (23 de enero de 1986), cuenta con experiencia no sólo en la categoría sino también en Segunda B, tanto en las filas del Mazarrón como en el Atlético Baleares y Binissalem, conjunto del que salió a mitad de la temporada 2012/13 para firmar en el entonces denominado Atlético Ceuta (tambiénn jugó en el Racing de Ferról en Tercera, en la 2011/12).

El futbolista, de vacaciones en su tierra natal, indicó sobre su fichaje por el cuadro albirrojo: "Todo se ha hecho muy rápido. Yo no había llegado a un acuerdo con el Ceuta para seguir, me llamó Rafael [Mellado] el viernes y la verdad es que no hubo muchos problemas para llegar a un acuerdo" comentó. "Estoy muy contento porque voy a un equipo con historia, voy a coincidir de nuevo con el entrenador (Asián) y con algunos compañeros" y con el objetivo "de hacer las cosas bien, jugar la fase de ascenso y, por su puesto, subir a Segunda B".

El nuevo jugador albirrojo sostiene que tenía una oferta de un equipo de Segunda B. "Pero querían que esperase unos días y ante la propuesta del Algeciras no me lo pensé y acepté", asegura

Clave sin duda, la presencia de Asián. "Lo he tenido dos años, me presentó un proyecto para estar arriba y era difícil decir que no. Además, les agradezco el interés que han tenido por mí".

Al Algeciras no sólo lo conocía de haberse enfrentado con el conjunto albirrojo. Y es que compañeros y amigos le han "hablado siempre muy bien del club, la ciudad, el equipo". Gente como "Víctor González, Dani Hedrera, en su día Fran Amado o Carlos Checa, que han jugado allí y que constantemente me decían todo lo bueno".

Ernesto García tiene una espinita clavada que quiere sacarse en el club de La Menacha. "Nunca he jugado una fase de ascenso, ni en los cinco años que he estado en el Ceuta, y quiero lograr ese objetivo. Estar arriba en la liga y poder disputar esas eliminatorias, subir y llevar al Algeciras al sitio que se merece cuando menos que es la Segunda B".

La sexta incorporación algecirista no será un extraño en el vestuario pues "con Ito y Andrés Salas jugué en el Ceuta y tengo mucha confianza con ellos, y al resto de haber jugado contra ellos".