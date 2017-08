Ernesto se apunta para la Liga

Ernesto García es uno de los fichajes de esta temporada del Algeciras Club de Fútbol en los que la afición albirroja tiene puestas más esperanzas. La calidad y la experiencia del balear deben ser uno de los saltos de calidad del equipo que entrena José Antonio Asián para alcanzar el objetivo de disputar la fase de ascenso y, si es posible, como campeón del grupo X de Tercera división.

Sin embargo, el mallorquín no ha podido enseñar su credenciales a los seguidores algeciristas en esta pretemporada. Una entrada durante el partido en el Manolo Mesa frente al San Roque le costó una lesión de la que aún se recupera.

Me dijeron que estaría de baja unas tres semanas pero he recortado 12 días"

El ex del Ceuta, entre otros, no obstante, es optimista de cara a poder estar incluso en la primera jornada de Liga, en la visita a Puente Genil el próximo día 27, aunque, de momento, se tiene que conformar con recuperarse y sufrir en la grada por no poder estar sobre el terreno de juego.

"Ya estoy algo mejor", señaló el mediocentro, que destacó que "desde el lunes estoy haciendo ya carrera continua, aunque debo respetar las pautas que me han dicho".

Sobre la jugada en cuestión, recordó que "sí, fue en San Roque, se tiraron y me pilló con la rodilla clavada" aunque se congratuló de que "por suerte fue lo menos posible, un esguince de ligamento interior de la rodilla derecha" pero la evolución "va bastante bien me dicen", y comentó que estuvo "doce días días parado, tratándome en la clínica y como dije antes, desde el lunes hago carrera continua".

Pese a estar "con ganas" de jugar ya, no se pone "plazos" pues "me dijeron que estaría de baja entre dos y tres semanas y ya he recortado esos doce días que estuve parado" aunque él quiere "tocar balón" mañana lunes cuando la plantilla vuelva al trabajo "y poder sentirme otra vez futbolista".

En cuanto a cómo está viendo la pretemporada del equipo desde la grada, destacó que "los veo muy bien, la verdad. Contra el Betis Deportivo me gustó mucho, estuvo muy bien plantado, el día del Vélez se hizo un buen primer tiempo aunque luego ellos, en la segunda parte, con dos acciones nos ganaron".

Eso sí, cuando Ernesto vuelva al equipo el problema (los técnicos suelen decir que "bendito problema") lo tendrá Asián pues su sustituto natural, Chapa, lo está haciendo muy bien en los partidos en los que está jugando, siendo un futbolista de los que gusta, y mucho, al preparador albirrojo. Además de que en la zona ancha hay gente como Iván, Ganet, Tano...