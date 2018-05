Entradas para Disney y cerveza, premios por la remontada

José Francisco Pacheco es un aficionado del Algeciras CF que vive y sufre su pasión desde la distancia pero a la vez muy cerca. Este algecireño, que reside y trabaja en Francia, ha vuelto a lanzar un reto al equipo como ya hizo en ocasiones anteriores. Esta vez ofrece entradas para Disney y cerveza si el equipo logra la remontada en Ibiza el domingo.

"Me tiro al río como hace un par de años. Si pasamos la eliminatoria en Ibiza, a cada goleador, tres entradas en Disney. Y para el equipo, una caja de botellines en cada partido restante. Háganlo saber ahí adentro", escribió este fiel seguidor en sus redes sociales. Un mensaje, por cierto, que llegó a varios de los futbolistas y del que ya no hay vuelta atrás. Por motivación y por alicientes, que no quede.