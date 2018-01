Empieza la Liga del valor añadido

El Algeciras CF arranca 2018 el domingo con el encuentro ante el Puente Genil (17:00). El equipo de José Antonio Asián comienza la segunda vuelta del campeonato con un duelo que tiene valor añadido, ya que los albirrojos se juegan tres puntos y el golaveraje ante un rival que quiere reengancharse a la pelea por la fase de ascenso.

Afincado en la segunda plaza del grupo X de Tercera y con el firme propósito de remontar los siete puntos que saca el líder, el Algeciras tiene ante el correoso Puente Genil su primer pulso del nuevo año. Asián y su tropa son conscientes de que empezar con buen pie daría renovado brío a la plantilla y sosegaría el ambiente en la afición tras los dos últimos varapalos sufridos en diciembre, ante el Cádiz B y el Lucena.

Los albirrojos afrontan un mes de enero clave para disipar las dudas y consolidar sus objetivos

Los albirrojos aventajan en ocho puntos a los cordobeses, que a su vez están a seis de la cuarta plaza que ahora defiende la Lebrijana. Apenas dos puntos separan a la escuadra de Asián de sus dos inmediatos perseguidores en una pugna que está en un puño. Como se suele decir, un par de victorias o un par de derrotas pueden dar un vuelco a la situación de cualquiera de los implicados.

Parece que ha transcurrido un mundo desde que la Liga dio el banderazo el 27 de agosto y los de Asián no pudieron pasar del cero a cero en el Polinario de Puente Genil, donde el meta Romero se erigió en protagonista de un empate muy sufrido. Obtener un triunfo el domingo en el Nuevo Mirador dejaría al Algeciras con once puntos de renta y el siempre valioso golaveraje sobre un oponente que no tira la toalla en su empeño de luchar por la cuarta posición.

El Algeciras afronta un mes de enero con cuatro choques de distinto calado aunque cada uno con sus dificultades. Sanluqueño, Cabecense y Alcalá esperan tras el Puente Genil. El primer mes de la segunda vuelta suele marcar las aspiraciones de la mayoría de los equipos, por lo que hay especial expectación entre los seguidores por ver cómo responde el bloque de Asián tras el catarro de diciembre.

El Algeciras debe tomarse en serio el asunto de los golaverajes porque de momento no lo tiene de cara con sus rivales directos. Los de Asián sólo ganaron en la primera vuelta al Ceuta entre los nueve mejores del grupo y deben visitar a la mayoría de ellos, sin ir más lejos la jornada siguiente con el partido en El Palmar.

La cuenta atrás hacia mayo ya está en marcha.