El Ejido: no es oro todo lo que reluce

El CD El Ejido 2012 -el heredero del extinto Poli Ejido- ha convertido el partido con la Balona del próximo domingo en toda una final. Para ello ha abierto las puertas de su estadio y los medios locales no cesan de hacer llamamientos a la población para que acuda al choque. No es de extrañar. El partido se antoja decisivo para dos escuadras que vienen de ganar, lo que permite a los albinegros mantener dos puntos de renta sobre su rival en la agónica pelea por la salvación. El Ejido sabe que no puede estar solo porque no ha sido capaz de sacar adelante sus tres últimos partidos como local, en los que sólo ha sumado un punto.

El Ejido viene, en lo que a los encuentros de casa se refiere, de perder a manos del Marbella (0-1), empatar con el Sanluqueño (1-1) y doblar la rodilla ante el Villanovense (0-2), rivales de la parte alta o muy en forma, todo hay que decirlo. El triunfo en Jumilla del pasado domingo (0-3) le ha dado oxígeno.

El técnico celeste, Alberto González, entiende que los dos equipos afrontan el duelo "con un subidón importante" después de haber cortado sus malas rachas, pero muy especialmente el suyo, que sumó tres puntos en el terreno del casi inexpugnable Jumilla. "Ese resultado nos anima a seguir trabajando y mejora la autoestima", recalca.

"De todas formas el triunfo no nos distrae de que aún el camino es largo y aunque el del domingo es un partido importante para los dos, sea cual sea el resultado seguirán quedando ocho partidos después y ganemos o perdamos nada estará hecho", recuerda el entrenador.

Dado el marcador del partido de ida (la Balompédica se impuso por 2-1) en el encuentro del domingo también estará en juego un goal average que va tomando importancia. "Al principio no se puede pensar en eso, pero dependiendo de cómo vaya el partido si hay que tenerlo en la cabeza, porque las diferencias son mínimas y un detalle como ése puede determinar que estés o no en la categoría", dice González.

El técnico recuerda que El Ejido seguirá con esas cuentas, ya que se medirá en las próximas jornadas a rivales de su liga "pero en contra de lo que piensa la gente, son igual de complicados que cuando te enfrentas a cualquier otro rival".

"Yo creo que el triunfo en Jumilla fue una recompensa por el trabajo que venimos haciendo desde que empezó la temporada", sostiene el entrenador. "Cada partido es un mundo y en éste tuvimos la suerte de marcar en las dos primeras llegadas, pero el partido con la Balona no tendrá nada que ver", vaticina.

Con respecto a la Balompédica, el preparador de los celestes comenta: "Es un equipo con calidad, velocidad y que nos dará muchos dolores de cabeza. Venían en una dinámica negativa, pero la cortó ante el Mancha Real, precisamente el día que cambia de delantero y se ve que el míster dio con la techa con Stoichkov".

"Al final juegue el que juegue va a seguir teniendo la velocidad de las bandas, la capacidad para asociarse por dentro y eso le convierte en un equipo peligroso y que además viene de ganar", añade el míster, que entiende que la Balompédica es "uno de los equipos más grandes que hay en la categoría" pero que su historia y su masa social no impiden "que algún año te toque estar ahí abajo".