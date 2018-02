El Écija, un rival resucitado

Finalmente, el próximo rival balono ha incorporado cuatro jugadores en esta segunda ventana del curso: Ebu (Córdoba B), Francis Delgado (Rayo Majadahonda), Dani Palao (sub-23 procedente del Almoradí de Tercera), y Curro Pérez, que no estaba inscrito en la primera vuelta al estar recuperándose de una grave lesión. Las salidas no han sido relevantes. De los que abandonaron la entidad el que había participado en más encuentros era el atacante Alberto Castro, que había disputado nueve partidos hasta que se enroló mediada la primera vuelta en el Puente Genil de Tercera.

El Comité desestima el recurso e Ismael Chico resulta sancionado

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol desestimó ayer el recurso presentado por la Real Balompédica contra la cartulina amarilla que Ismael Chico, vio el pasado domingo en Almendralejo. Como consecuencia de esta decisión, el capitán no podrá ser alineado el próximo domingo en Écija, ya que se trata de su quinta admonición de la presente andadura. La Balona recurrió atendiendo a que Ismael Chico fue amonestado cuando Javi Montoya estaba siendo atendido y que, por lo tanto, no pudo retrasar su sustitución con intención de perder tiempo, ya que el balón no podía ser puesto en juego. El Juez Único replica que la autoridad deportiva "única e inapelable" en el orden técnico para dirigir los partidos es el colegiado "y por lo tanto no es posible revocar una decisión invocando una discrepancia en la interpretación de las reglas del juego". Este mismo organismo recalca que "las diferentes instancias deportivas se vienen pronunciando en el sentido de no poder revocar una decisión arbitral sobre la base de una apreciación tan subjetiva como es el ánimo o voluntad de un jugador". Por lo tanto mantiene la cartulina amarilla, multa tanto al club como al jugador y le impone a éste un partido de inhabilitación.