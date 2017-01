El Écija tiene muy en cuenta a la Unión

Juan Carlos Gómez, el técnico del Écija Balompié, espera recibir mañana a una Unión Deportiva Los Barrios más difícil que la que venció en el San Rafael en la primera vuelta. El cuarto clasificado del grupo X de Tercera recela de un conjunto barreño que sigue en descenso, "pero que viene de ganar en Algeciras, nada menos", recordó.

Los azulinos abrieron 2017 con una derrota en Castilleja de la Cuesta. "Estamos con ganas de resarcirnos y de hacer bueno el factor campo", reconoció ayer el entrenador del Écija.

Gómez entiende que la Unión "es un rival que ha mejorado mucho con respecto a la primera vuelta, que se reforzado bien para intentar salvar la categoría", aseguró. "Ha fichado a futbolistas importantes como Chico Díaz, que lleva dos goles en dos partidos", agregó.

"Fuera de casa viene de ganar al Algeciras, así que es un equipo al que hay que tener muy en cuenta", insistió el técnico.

El conjunto de San Pablo anda a vueltas con los goles recibidos en las últimas jornadas, fruto de los riesgos que asume Gómez con un sistema atrevido. "Es cierto que encajamos en Ceuta, en San Roque y en Castilleja, pero no me preocupa excesivamente. Es un tema que tenemos que afinar porque el equipo se despliega en ataque y deja muchos espacios atrás, pero lo de la pasada semana fue un accidente", sostiene. "El equipo juega como juega y propone lo que propone, tenemos que corregir un poco eso pero en casa el sistema no se mueve y eso los rivales lo tienen también en cuenta", argumenta.

El rival gualdiverde se exige ganar "sí o sí" para no perder comba con los tres primeros.

La plantilla astigitana volvió a pisar el recuperado césped del San Pablo en el entrenamiento de ayer por la tarde y lo hará hoy de nuevo por la mañana. El terreno de juego presenta un estado óptimo tras el tratamiento recibido en las últimas semanas.

"Todo lo que sea mejorar el terreno de juego nos beneficia porque somos un equipo que quiere jugar", afirma Gómez. "Hemos notado una mejoría importante y espero que en un par de semanas esté todavía mejor".

Los azulinos tienen las dudas de Curro y Juanito, que casi seguro no entrarán en la lista, y el alta del portero Fermín. "Tenemos gente suficiente para hacer un equipo competitivo para ganar a Los Barrios", garantiza el preparador, que cuenta con el refuerzo de invierno del delantero José Andrés Suanes Crespo (La Carlota, 25-6-1986), un ariete que retorna a la provincia tras un periplo por Cataluña, donde residió un tiempo por motivos laborales.

La Unión visita a un Écija que como local sólo ha perdido un encuentro de once esta temporada, ante el Arcos y por la mínima el pasado 18 de diciembre. Los azulinos son el segundo mejor bloque casero del grupo y mantienen el firme objetivo de disputar la fase de ascenso a Segunda B. Su ténico, incluso, no descarta pelerar por ser campeón.