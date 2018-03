Duro, pero ajustado a derecho

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol impuso ayer una sanción de dos encuentros de inhabilitación al defensa de la Real Balompédica Sergio Rodríguez, quien el pasado domingo fue expulsado en el encuentro que su equipo disputó en el estadio Romano de Mérida por "protestar de forma ostensible" una de las decisiones del colegiado conquense Luis Miguel Montero de Lerma "con los brazos en alto" dirigiéndose al trencilla "en los siguientes términos: no veis, no veis nada", según explicó el propio árbitro en el acta. Aunque la duración del castigo ha provocado indignación en el seno de la Balona y en el propio afectado, la realidad es que la sanción está acogida a derecho. Es más, es la mínima que contempla el reglamento para este tipo de acciones. Otro balono, Elías Pérez, ha sido inhabilitado, en su caso solo por un encuentro, tras ver la roja por doble amonestación.

El Comité explica en su resolución que sanciona a Sergio Rodríguez de acuerdo al artículo 120 del código disciplinario de la Federación Española. Dicho artículo, bajo el epígrafe "protestas al árbitro", señala: "Protestar al árbitro principal, a los asistentes o al cuarto árbitro, siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes".

Es decir, que el Comité ha impuesto al defensa balono la menor de las penas que cabía por su actuación.

Sergio Rodríguez subraya, sin embargo, que con independencia de lo que diga el reglamento, le parece "un castigo exagerado" y que se le queda "cara de tonto".

El zaguero albinegro se perderá como consecuencia de esta decisión el encuentro que su equipo disputará el próximo domingo en La Línea ante el Córdoba B y el que jugará el sábado día 31 en Marbella.

"Lo primero es que me expulsó por decirle "tú lo has visto, tú lo has visto", que no es lo que pone el acta y por eso no se puede expulsar a un profesional, y que además te tengas que perder dos partidos... es de locos".

"El problema de esto es que los jugadores de Segunda B estamos desprotegidos ante este tipo de situaciones y este tipo de arbitrajes que no ayudan para nada al fútbol, porque lo que consiguen es que dejarte jodido cuando no has hecho nada relevante", finaliza el jugador.