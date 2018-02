Duelo de rachas en la Villa

La Unión Deportiva Los Barrios y el CD San Roque de Lepe se citan esta tarde (17:00) en un duelo de enrachados. Los gualdiverdes, tras cinco jornadas sin perder, y los aurinegros, invictos en 2018, cotizan al alza en la segunda vuelta del campeonato del grupo X de Tercera división. El equipo barreño, colista con los mismos 24 puntos que el penúltimo, precisa ganar para mantenerse a uno de la salvación después de que ayer el Atlético Onubense golease al Cabecense (3-1) y dejase la permanencia en 28.

Carlos Ríos, el entrenador de la Unión, dispone por primera vez de todos sus efectivos. El sanluqueño recupera a Xavi Carmona y Rojas, tras cumplir sanción, y al central Valentín, repuesto de una lesión muscular. "Estamos al completo, a ver si elegimos bien y los que salgan al terreno de juego nos dan los tres puntos", deseó Ríos.

El entrenador de la Unión pasa página al punto agridulce sumado en Guadalcacín, donde la victoria se escapó in extremis. "Te da rabia pero esto es fútbol, unas veces te favorece y otras juega en tu contra. Lo importante es que sumamos y que no perdimos, siempre me quedo con lo positivo", zanjó el técnico.

Ríos insiste en su mensaje que tan bien ha calado en la caseta del San Rafael: "Tenemos un adversario difícil, pero es lo que venimos diciendo, ya todos van a ser complicados por nuestra propia situación y por la igualdad que hay en la categoría".

"El San Roque de Lepe tiene manejo de balón, calidad en ataque y no va a ser un fácil, ojalá pero sabemos que no", subraya Ríos, que no se obsesiona con salir ya de los puestos de descenso: "No soy partidario de mirar los puntos y las estadísticas, la energía hay que gastarla en cada entrenamiento y en cada partido, que es lo importante".