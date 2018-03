Duelo entre aspirantes

Real Balompédica y CF Villanovense disputan esta tarde (17:00) en el Municipal de La Línea un partido que se asemeja mucho a esos combates en los que se determina qué púgil es realmente el aspirante a pelear por el título. Si uno de ellos gana se habrá enganchado, puede que definitivamente, a la pelea por acabar en la cuarta plaza con solo nueve jornadas por delante. El perdedor habrá dado un paso atrás puede que no definitivo, pero sí muy importante para verse descabalgado de esa posibilidad. Los de casa afrontan el duelo con las bajas de Joe, José Ramón, Elías Pérez y Javi Montoya. En el once será novedad Ismael Chico y no es para nada descartable que también Wilson Cuero, que ha evolucionado de manera muy favorable de la minilesión que se produjo al celebrar su último gol.

Los albinegros, después de siete jornadas sin conocer la derrota, mantienen intactas sus aspiraciones de alcanzar hoy la cuarta posición, después de que el Granada B empatase ayer en Cartagena. Para ello se deben ver beneficiados por los marcadores de Murcia, UCAM y Melilla. Eso sí, los de Julio Cobos están obligados a romper con una racha de empates que ya se prolonga por tres semanas. Una cosa es que el conseguido en la visita al UCAM dejase un excelente sabor de boca por el momento en el que llegó el tanto de la igualada y otra muy diferente es que sumando de uno en uno puedan llegar a un objetivo más ambicioso que la salvación con tranquilidad.

La directiva, consciente de la importancia del duelo y del hándicap que supone que sea ofrecido en directo por Andalucía Televisión, decidió anunciar el lunes una notable reducción de precios, de forma que las entradas en Tribuna costarán ocho euros y en Preferencia, cinco. Esa medida llegó acompañada de un llamamiento del propio presidente, Raffaele Pandalone, para que los linenses respalden a "un equipo que está dando tan buena imagen de la ciudad".

En lo que se refiere a los efectivos con los que Julio Cobos afronta el duelo de hoy si algo está claro es que están fuera el defensa Joe y el atacante José Ramón, ya que ambos continúan lesionados, aunque ayer comenzaron a realizar carrera continua. Junto a ellos vuelve a caerse de la lista Javi Montoya, que no solo no ha logrado recuperarse, sino que es muy probable que no pueda viajar el próximo domingo a Mérida. Tampoco está en disposición de ser alineado Elías Pérez, al que los serones impusieron la denominada cláusula del miedo el pasado mes de enero, cuando abandonó el Villanovense para enrolarse en la Balona.

Con todo ello, aunque están citados todos lo integrantes del plantel solo hay 19 en condiciones de ser alineados y uno de ellos es el juvenil Víctor Ayala, que como la pasada semana ejercerá de portero suplente.

En el once parece claro que el capitán Ismael Chico, que se reivindicó en La Condomina con media hora extraordinaria y cuyo contrato ha sido prorrogado esta semana, recuperará su plaza en el pivote junto a Sana. Wilson Cuero ha estado renqueante tras lesionarse al celebrar el tanto de la igualada en Murcia, su evolución ha sido positiva y aunque se someterá a una prueba hoy, lo más probable es que se vea compensado con la titularidad. En ese caso, el sacrificado será Sergio Molina, que no viene se hacer su mejor partido.