Dubai se apunta a la lucha por la Copa de Oro

Dubai logró ayer sobre La Indiana (13-10) una valiosa victoria en la Copa de Oro de alto hándicap, la competición más importante de cuantas componen el XLVI Torneo internacional de polo del Santa María Club de Sotogrande (San Roque).

Dubai, campeón y defensor del trofeo absoluto, se adjudicó una merecida victoria en base a una gran actuación colectiva y a la capacidad goleadora de su figura, Pablo Mac Donough. El 10 goles de hándicap sumó nueve de los 13 goles de su equipo, que con este triunfo ve un poco más cerca la clasificación para las semifinales de la Copa de Oro.

En el mediano, Sainte Mesme se impone a Twenty 20. Dos nuevos duelos para esta tarde

Martín Valent (Dubai), declaró tras el partido: "El triunfo tardó en llegar porque no veníamos jugando mal pero la suerte no nos estaba acompañando y no llegaban las victorias".

"A Lechuza Caracas, el campeón de la Copa de Plata, lo tuvimos muy cerca y perdimos con ellos en suplementario", recordó. "El equipo está jugando bien pero no se nos estaba dando y creo que nos merecíamos un triunfo así".

"Sin duda, que tras este partido saldremos con más confianza, reforzados", agregó. "Además contamos con la suerte que Dubai tiene una gran organización, muy buena, que está muy bien de caballos y espero que nos sigan respondiendo para lo que se viene".

La Copa de Oro continúa hoy con el partido que jugarán Ayala frente a Dos Lunas A&G Banca Privada (18:45) en la cancha 4 de Los Pinos.

Por otro lado, el triunfo de Sainte Mesme sobre Twenty 20 por 10 a 8 marcó ayer una nueva etapa de la Copa de Oro Aerolíneas Argentinas de mediano hándicap.

Dicha competición sigue esta tarde con dos partidos sumamente atractivos. Por un lado Golden Goose Deluxe Brand se las verá frente a Marqués de Riscal en la cancha 1 (17:00); mientras que los invictos Royal Salute y Bardon lo harán en la cancha 2 a partir de las 18:30.

Como siempre el acceso a las instalaciones de la entidad sanroqueña es libre y gratuito.