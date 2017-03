Djokovic, Nadal y Del Potro avanzan en el 'súper martes' de Acapulco

Novak Djokovic, Rafael Nadal y Juan Martín del Potro, tres de las grandes figuras del Abierto Mexicano de Tenis, evitaron las sorpresas en el martes de súper acción en Acapulco y avanzaron a la segunda ronda del torneo. Djokovic, máximo favorito en el balneario mexicano, derrotó por 6-3 y 7-6 (7-4) al eslovaco Martin Klizan (62), quien plantó una dura batalla al serbio especialmente en el segundo set.

Su próximo rival será nada menos que Del Potro, quien tuvo que batallar mucho más para vencer al juvenil estadounidense Frances Tiafoe por 6-4, 3-6 y 7-6 (7-1) en el último turno de la cancha central. Entre ambos partidos jugó Nadal, doble campeón en Acapulco, quien despachó al alemán Mischa Zverev por 6-4 y 6-3.

Los resultados de la que fue una verdadera noche de gala en Acapulco arrojaron un duelo explosivo para la siguiente ronda, el que enfrentará este miércoles a Djokovic con Del Potro. Será el primer encuentro entre ambos desde que Del Potro venciera a Djokovic en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

"Conozco bien a Delpo, sé que la última vez que jugamos fue en los Juegos Olímpicos, él ganó la medalla de plata, es un héroe en su país. Se merece todo lo bueno que le ha pasado", declaró Djokovic.

"Todo el mundo espera el partido con Djokovic, pero yo no tanto. Espero que salga un buen partido y que me apoye el público latino" expresó Del Potro. "Es un placer y un orgullo enfrentar a un amigo y un gran campeón", añadió. Djokovic encontró un duro contricante en Klizan, número 62 del ranking, quien dejó una buena impresión entre los aficionados mexicanos con su potente drive.

"Me enfoco en la idea de que tengo que ir partido a partido. Sé que me costó mucho en el Abierto de Australia, pero siento de que puedo llegar al mismo punto que en años anteriores", declaró Djokovic, que busca recuperarse tras su temprana eliminación en Melbourne. En el siguiente turno, Nadal, reciente finalista en Australia, mostró un buen nivel y venció en una hora y 17 minutos al mayor de los hermanos Zverev.

"La realidad es que he jugado un buen partido contra un rival difícil, con un cuadro tan duro, tan competitivo, todas las rondas son complicadas", explicó el español. El tenista ibérico se enfrentará por la segunda ronda al italiano Paolo Lorenzi, que remontó y venció al taiwanés Yen-Hsun Lu por 4-6, 6-3 y 6-4.

Del Potro cerró luego una jornada en la cual las principales estrellas del abierto desfilaron una atrás de otra en la pista central. Y venció con muchas dificultades a Tiafoe, un jugador de 19 años proveniente de la clasificación.

"O me estoy poniendo viejo o los chicos vienen muy buenos", afirmó el argentino sobre su rival, que hace nueve años le pidió un autógrafo en Washington y dijo que era uno de sus "grandes ídolos".

"Es un placer venir a Acapulco a jugar, el cariño, el respeto y la hospitalidad están haciendo que este sea el mejor torneo del año", expresó el argentino. Más temprano, el croata Marin Cilic, octavo del mundo y tercer preclasificado, venció al ucraniano Alexandr Dolgopolov por 6-3, 4-6 y 6-0. Jugará en segunda ronda contra su compatriota Borna Coric.

El austríaco y campeón defensor de Acapulco, Dominic Thiem, se impuso sobre el francés Gilles Simon por 7-6 (9-7) y 6-3 y volverá a encontrarse con un tenista galo, Adrian Mannarino, surgido de los clasificatorios. "He jugado contra él un par de veces en cancha dura y han sido partidos de tres sets, lo cual indica que siempre han sido muy cerrados, muy competidos", sostuvo Thiem.

Por su parte, el australiano Nick Kyrgios, sexto favorito, doblegó al israelí Dudi Sela por 3-6, 6-3 y 6-3. Kyrgios se enfrentará al estadounidense Donald Young, que le ganó al australiano Bernard Tomic, finalista de la edición pasada, quien abandonó después de perder el primer set 7-6 (7-5) por dolencias en el estómago.

En el cuadro femenino, la croata Mirjana Lucic-Baroni, primera preclasificada, se impuso a la suiza Belinda Bencic por 7-5 y 6-4, mientras que la canadiense Eugenie Bouchard, uno de los rostros del certamen, cayó con relativa facilidad a manos de la croata Ajla Tomljanovic por 7-6 (7-4) y 6-1.

La puertorriqueña Mónica Puig, campeona olímpica en Río 2016, derrotó 6-4 y 7-6 (7-4) a la italiana Francesca Schiavone, una rival que le complicó el partido y forzó un tie break en el segundo set.

"Estoy contenta por haber debutado con un triunfo", declaró Puig en rueda de prensa. "A mí la humedad me gusta, no me complicó el partido. En cambio, para ella fue muy difícil de vencer", añadió. Este miércoles se jugarán todos los partidos de la segunda ronda, tanto del cuadro varonil como del femenil. El Abierto de Acapulco no tendrá descanso hasta que llegue a su fin el sábado.