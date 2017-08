"Un Dios de la moto y una persona cercana en la tierra"

Cientos de aficionados de toda la provincia acudieron ayer el Circuito de Jerez a rendir homenaje póstumo a Ángel Nieto, guardando un respetuoso minuto de silencio alrededor del monolito -con las banderas a media asta- que acabó con aplausos en honor del 12+1 veces campeón del mundo en la curva del trazado que lleva su nombre. Unos quinientos aficionados se congregaron en el circuito y la peregrinación duró hasta las siete de la tarde, con miles de aficionados acercándose al trazado para rendir tributo al campeonísimo español, fallecido el jueves en Ibiza.

El acto oficial, sencillo como no podía ser de otra manera, fue un minuto de silencio tras depositar Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, y Antonio Rosado, presidente del Consejo Local del Motor y de la Unión de Motoclubes Jerezanos, un ramo de flores en el monolito de Ángel Nieto. Además de políticos locales, el acto contó con la asistencia de aficionados de prácticamente todos los motoclubes jerezanos -también del Automóvil Club Jerez- y muchos aficionados anónimos y públicos, como Cornelio Vela, exdirector del Circuito.

Ángel Nieto siempre ha estado a tope con los aficionados y se le va a echar mucho de menos"En vida ya era una leyenda, no se puede hablar de motos sin nombrar a Ángel Nieto"Espero que en Jerez haya algo más, una cosa grande para él como Nieto se merece"

Antonio Rosado, en representación de los aficionados jerezanos, dijo tras el minuto de silencio que "el acto no es ni muchísimo menos alegre, es la consideración de todo el mundo de la moto y del motor de Jerez, de todos los aficionados, hacia alguien que dio muchísimo por Jerez y él fue el promotor posiblemente de que las carreras de motos actuales crecieran a nivel de divulgación de los medios. Y en cuanto a Jerez, él quería muchísimo a Jerez porque el Moto Club Jerezano, con Paco Pacheco a la cabeza, estuvo durante 30 años haciendo carreras en Jerez en las que él participaba con un gran afán y una dedicación tremenda. Incluso cuando ha estado lesionado, con brazos partidos, se le han hecho homenajes en Jerez y ha asistido, ha cumplido siempre con la afición jerezana. Con lo cual, yo desde aquí, desde la Federación de Motoclubes Jerezanos y a través de los medios, agradecer a todos los que han venido a cumplir con el respeto que se merecía un deportista de élite que puede ser el mejor deportista de España de todos los tiempos".

Juanma, del Motoclub Jerez Sin Gasolina, recordaba que "Ángel Nieto, aparte de ser un gran piloto, ha sido una persona maravillosa, siempre ha estado con los aficionados a tope y se le va a echar mucho de menos. Había que estar aquí a tope, mandarle mucho aliento a su familia porque toda la familia motera está con ellos".

Manolo, del Motoclub Los Taka Takas, tiene de Ángel Nieto "un gran recuerdo, tuve la suerte de conocerle cuando estaba trabajando en Autos Jerezanos, que era servicio Ossa y ayudábamos a hacer las carreras en La Constancia. Le conocí cuando él tenía 14 años, prácticamente estaba empezando y era un crío. Desde entonces siempre he estado ligado al mundo del motor, aquí en el Circuito, y siempre he tenido una relación muy entrañable con él, siempre ha sido una gran persona aparte de un gran corredor. Le tenemos que agradecer todos los que somos aficionados y moteros todo lo que tenemos hoy en España, él fue el pionero. Después, detrás de él, fueron muchos más, algunos anónimos y otros bastante importantes, pero él fue la punta de lanza. Se puede decir que en vida ya era una leyenda y creo que ahora tenemos leyenda para muchísimos años, no se puede hablar del mundo del motociclismo en España y en el mundo sin nombrar a Ángel Nieto, no es posible".

Y es que el cariño entre Ángel Nieto y Jerez fue recíproco: "Sí, precisamente tengo una foto muy entrañable que me hice con él y mi señora el año pasado y esta mañana la he estado viendo y no he podido aguantar la emoción al verla, recordando con las ganas con las que se abrazaba con uno, con otro. He sido jefe de boxes aquí en el Circuito durante muchísimos años, desde prácticamente casi desde que se inauguró y la verdad es que la relación con él siempre fue muy cordial, una persona que si había que echar una mano en algo siempre estaba dispuesto. Y sobre todo, siempre por delante tenía al motociclismo y siempre llevaba por delante a España".

Papi, del Motoclub Los Cerdos Ibéricos, expresaba que el recuerdo de Ángel Nieto "es imborrable: por mi edad, 64 años, he ido a las carreras desde que tenía ocho años, y he visto todo lo que ha habido aquí en Jerez, todo, y con Nieto hemos disfrutado como nunca. Ahora las carreras son distintas, la lejanía del público por motivos de seguridad no te da la misma sensación que cuando tenías los pilotos prácticamente a cinco o seis metros, era una adrenalina que te subía. Las motos no eran tan seguras como hoy, los pilotos tenían que trabajar más, aquellos eran verdaderos petardos y aún así, las pasadas que se metían... Nieto era un piloto que en las salidas, que entonces era con la moto parada y tenían que arrancarlas empujando, casi nunca salía primero, salía el séptimo, el octavo, y a las dos o tres vueltas ya estaba primero. Era la emoción de ahora viene, adelanta a uno, ahora viene cuarto, ya está primero... Era una emoción que se vivía a tope. Ha sido una vida entre corta y larga pero muy intensa, además de que él nunca ha estado desligado del motor, siempre ha estado, luego con los hijos, con el sobrino. Yo tenía un compañero que le hacía la publicidad a su equipo cuando estaban con Movistar y han estado allí con nosotros tomando cervezas en el local casi todos los años, cuando había Gran Premio venían allí, el recuerdo a mí me llega bastante".

Y es que Nieto se hacía querer porque era una persona muy cercana: "Mi experiencia con él, sin haber sido íntimos, es que eran todos, Gelete, Fonsi, Alzamora... unos tíos cercanos, constábamos chistes tomando cervezas, nos hartábamos de reír, eran uno más. Ángel era un Dios de la moto pero una persona muy cercana en la tierra. La noticia ha sido impactante, aunque supiéramos cómo estaba siempre te queda esa pequeña esperanza de que se recupere. Por desgracia no ha sido así. Nieto es de las personas que no ha muerto joven pero tampoco morirá: a pesar de su fallecimiento, Nieto no se va a olvidar jamás, eso seguro".

Y además del sencillo acto de ayer, Papi confía en que Jerez rinda un gran homenaje a Ángel Nieto: "Espero que en un futuro no muy lejano en Jerez haya algo más, una cosa grande para él como Ángel Nieto se merece".