Depredadores con repetidora

El gol hay que pagarlo. Los grandes lo saben y por eso fían sus objetivos a ellos, a su acierto. Nos sorprendemos de las cantidades astronómicas que se manejan y que se acaba desembolsando por ellos, pero lo cierto es que nadie puede esconder que son responsabilidad de un altísimo porcentaje en sus victorias. Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid vivieron una jornada en la que sus depredadores de área se cobraron varias presas. Como de vuelta de una montería fructífera, los Messi, Griezmann, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Diego Costa... se dieron un festín para regocijo de sus hinchas y tranquilidad de sus entrenadores, que solventaron sus compromisos con goleadas en los tres casos.

La parte alta de la clasificación de la Liga Santander bailó a ritmo de los grandes artilleros, entre los que también quiso colarse un Santi Mina que igualmente hizo doblete, aunque el Valencia sufriera más que sus rivales para sacar su partido adelante.

Forman un trío que, de tanto nombrarlo, casi nunca lució al completo. Entre las lesiones de Bale, las suplencias de Benzema o los altibajos del francés, la mayoría de las veces Cristiano Ronaldo se quedó huérfano en la tan cacareada BBC. Sin embargo, ante el Alavés el Santiago Bernabéu asistió a posiblemente la mejor versión de este tridente en la presente temporada. Dos goles del portugués, uno del galés y otro del galo mantienen al equipo de Zidane con la esperanza de dar caza a su gran rival, una empresa cada semana que pasa más complicada.

Con catorce puntos de ventaja, el Barcelona de Valverde no baja el pistón, lo que no es suficiente para desmoralizar a los blancos. La exhibición azulgrana ante el Girona en un derbi catalán histórico por ser la primera visita de los gerundenses al Nou Camp en Primera División empezó con susto de los de Pablo Machín, pero acabó en goleada de los de siempre. La voracidad de los delanteros del Barcelona dibujó otra fiesta local de uno de los grandes, en este caso el mayor candidato al título, con hat-trick de Luis Suárez y doblete de Messi, dos situaciones que por otra parte no dejan de ser habituales. Un 6-1 que abre además más brecha en la cabeza de la tabla de goleadores del campeonato. Messi y Luis Suárez lideran el Trofeo Pichichi con 22 y 21 tantos, respectivamente. El primero que asoma en la anterior curva es Iago Aspas, con 16, a un mundo. Coutinho, que ya se había estrenado con la camiseta del Barça en la Copa ante el Valencia, ponía firma además a su primer gol en la Liga.

La terna de goleadas se firmó en Sevilla, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pero esta vez con valor visitante de un Atlético que se tomó con dureza la venganza de ser apeado por el equipo de Montella de la Copa del Rey. Dio fuerte el equipo de Simeone liderado por un Diego Costa que metió a un estirado Sevilla en los primeros minutos en su área a la primera que tuvo ocasión. Su empuje hizo aflorar el Atlético intenso y demoledor de las grandes citas. Los rojiblancos se comieron literalmente al Sevilla, que llegó a ir 0-5 con un triplete de Griezmann, y dos tantos del hispano-brasileño y de Koke. Los nervionenses maquillaron algo la noche con un 2-5 que su afición no esperaba tras la gran imagen ofrecida cuatro días antes frente al Manchester United.

Pero los grandes son los grandes. Sus cazadores no perdonan y disparan con munición de verdad. Que se lo digan al Sevilla, que tuvo con 0-0 una ocasión clara de Muriel. Es la ley del más fuerte.