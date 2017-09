Dennis, de repente un titular

Dennis Nieblas [Tarrasa, Barcelona, 16/10/90] llegó a la Balona el 30 de julio procedente de la Liga de Ecuador y después de un periodo de trabajo en solitario. No tardó ni un minuto en ver que le colgaban el cartel de cuarto central, entre otras cosas porque Joe y Olmo estaban cuajando una pretemporada sobresaliente. Las circunstancias han querido que en un equipo que destaca por su seguridad defensiva sea, por minutos sobre el césped, el segundo de los cuatro futbolistas llamados a desenvolverse en el eje de la retaguardia, sólo por detrás de Mario Gómez. El zaguero catalán admite que no había previsto que las oportunidades le llegasen tan pronto y recalca que no se considera titular.

"Sólo me he perdido los minutos que son consecuencia de mi expulsión en Badajoz en la primera jornada", recuerda.

"Después de aquello en Lorca como consecuencia de una baja de última hora de Joe entré en el equipo, la cosa fue bien, tanto ese día como ante el Extremadura ganamos y dejamos la portería a cero y aunque ante el Écija no pudimos puntuar, lo cierto es que sigo jugando", abunda.

"Admito que cuando llegué para nada pensé que después de cinco jornadas habría jugado cuatro partidos", reconoce. "Era consciente de que me incorporaba a un grupo rodado, en el que los otros tres centrales ya estaban la temporada pasada, pero estoy contento porque he encajado bien, los resultados han sido positivos y eso siempre ayuda".

"Tengo la suerte de que yo afronté la situación de una manera optimista, porque entiendo que la competencia en un equipo es siempre positiva; yo he estado acostumbrado a jugar en equipos con buenos centrales, como sucede en la Balona", agrega. "Eso nos ayuda a todos, porque tenemos que apretar los dientes y el que mejor esté es el que juega porque como dice el míster estando al nivel que estamos elija al que elija nunca se va a equivocar".

Precisamente por ese razonamiento Dennis Nieblas tiene claro que no se siente titular. "No hablo sólo de los centrales, sino de toda la plantilla. Todos estamos trabajando a un magnífico nivel y eso nos permite estar arriba".

"Al menos yo no me considero titular, sino uno más dentro de la plantilla y lo que hago es trabajar para que el míster siga confiando en mí y si no, estar preparado para que cuando él lo considere, poder entrar y ayudar al equipo", recalca.

Dennis admite que la primera derrota de la tempoada, la del pasado domingo ante el Écija "es fastidiosa" pero entiende que es necesario "quitarle trascendencia".

"Es verdad que es bonito verse ahí arriba y superar récords de temporadas pasadas pero al final esto es fútbol y el partido no se dio y aunque no nos encontramos al cien por cien como en otros partidos dejamos una buena imagen y lo que hay que hacer es seguir trabajando para que tengamos la oportunidad de jugar más partidos como ése, que te permitan estar ahí arriba", reflexiona.

A pesar de todo, Dennis Nieblas tiene claro que el objetivo de la Balona debe ser "llegar cuanto antes a los 45 puntos que te garantizan la permanencia".

"Más allá de eso iremos viendo qué va llegando, pero la primera tarea es garantizarse que la Balona estará la temporada próxima al menos en Segunda B y en eso trabajamos", acaba. "Entendemos que la gente haga otras cuentas, y nos agrada ver a la afición contenta, pero en la caseta sólo pensamos en ir partido a partido".