Demasiado difícil en Ceuta

La Unión Deportiva Los Barrios sucumbió ayer en el Murube ante un efectivo Ceuta. El equipo de Rafa Escobar dobló la rodilla por segundo desplazamiento seguido, de nuevo con una sensación parecida a la sufrida en Écija, donde el marcador fue más abultado de la cuenta. Los barreños, no obstante, siguen a tres puntos de la salvación tras los reveses de los rivales directos.

Escobar, lastrado por las bajas de Jose, Antoñito, Pedro y Chico Díaz, planteó un once con el joven Nalys en el lateral izquierdo, el ex del Ceuta Álex Vázquez por delante y arriba Labra como único referente. El cordobés apostó por un juego directo, tratando de sorprender a la defensa ceutí con balones a la espalda y un choque trabado, sin ritmo, y en el que los blancos no se sintieran cómodos.

19Puntos. Los barreños, a pesar de perder, tienen la salvación aún a tiro de tres puntos

El Ceuta tuvo más posesión en la primera parte, aunque es un equipo al que le gusta replegarse para robar y montar rápidos ataques con los incisivos Chakir e Ismael.

La primera ocasión llegó en el 11' con un tiro cruzado de Prieto que se marchó fuera. En el 20' Javi Navarro pidió penalti de Goito que no existió y en el 24' Chakir logró abrir la lata. Un balón al corazón del área de Prieto y el extremo superó con un tiro ajustado al meta tarifeño en el mano a mano.

El primer disparo de la Unión se produjo en el 35', pero el chut lejano del capitán Miki lo paró Pablo Antón.

Una internada de Ismael, que se prodigó por la derecha, la culminó con un centro envenenado que salvó con muchos apuros la defensa barreña. Prieto pidió de nuevo penalti por mano de un jugador gualdiverde pero de nuevo no fue escuchado por el trencilla onubense Álvarez Rodríguez.

El primer tiempo acabó con otro tiro lejano de Miki por encima del larguero.

En la segunda parte Escobar movió sus piezas con la entrada de Toni por Nalys, Vázquez se situó de lateral izquierdo, y su equipo dio un paso adelante para tratar de poner en apuros a la defensa local.

En una contra eléctrica Goito salvó a su equipo tras un remate de Chakir solo que había recibido el cuero de Prieto desde el costado derecho.

Mientras, Labra fue protagonista en el 60' con el lanzamiento de una falta peligrosa contra la barrera y en el 68' cuando con todo a favor no acertó a superar a un inspirado Pablo que rechazó su disparo en el área chica.

El Ceuta espabiló y en el 70' en una rápida jugada terminó con un pase medido de Ismael y el remate inapelable de Javi Navarro con la zurda llegó al fondo de la portería.

El encuentro se acabó con el segundo tanto porque la Unión bajó los brazos y el Ceuta dosificó esfuerzos al retirarse Javi Navarro y Chakir entrando Hanas y Adil. Los blancos marcaron el tercero tras un penalti por manos de un jugador barreño que el ex del Algeciras Víctor González se encargó en convertir en la sentencia en el 80'.

Pablo Antón HH

Segura HH

Aitor HH

JaimeHH

Víctor GonzálezHH

Perita H

Prieto H

(Villatoro, 67') H

Hornero H

Javi Navarro H

(Adil, 83')s.c.

Chakir HH

(Hanas, 81') s.c.

Ismael HH

Goito H

Domingo Utrera H

Nalys H

(Toni, 52') H

Andrés Salas H

Álex Trujillo H

Ezequiel l

MikiH

Chupi H

(Kasper, 81')s.c.

Álex Vázquez l

Domingo Ferrerl

(Fosela, 81')s.c.

Labra H

Árbitro:Álvarez Rodríguez, del Colegio Onubense. Amarillas a los locales Aitor, Javi Navarro, Chakir y Adil; y a los visitantes Andrés Salas y Nalys. Goles: 1-0 (24') Chakir. 2-0 (70') Javi Navarro. 3-0 (80') Víctor González, de penalti. Incidencias: Partido de la 24ª jornada en el Grupo Décima de Tercera división, jugado en el Alfonso Murube de Ceuta ante unos 400 espectadores.