Al Decano le corresponde ahora salvarse en el campo

El Recre prácticamente dijo adiós a cualquier posibilidad de pelear por algo diferente a la permanencia hace una semana. Ahora lo que debe dirimir es si sufrirá para salvar la categoría con una plantilla diseñada para estar arriba o logrará el colchón suficiente con el que encarar un final tranquilo que permita al club sentar las bases para un proyecto inmediato mucho más sólido. El Decano necesita ganar o puntuar como mal menor. Abrir ahora una crisis en el banquillo restaría energías.

El Recre se encuentra en la antesala de los puestos de descenso. Un nuevo tropiezo lo metería en problemas. Los resultados de ayer le dan una oportunidad para abrir distancia. Las derrotas del Córdoba B y el Écija así como el empate del Badajoz le garantizan meter tierra de por medio y colocar a otro equipo por detrás en caso de victoria en La Línea. Una derrota dejaría la promoción ya a menos de un partido al menos por la victoria del Jumilla.

Ángel López sabe que se juega mucho, por más que de puertas para afuera lance el mensaje de fuerza y tranquilidad.

Es la ley del fútbol. Lo hace en una semana marcada por las numerosas ausencias con las que ha preparado el encuentro. No tiene a ninguno de sus dos hombres habituales por las bandas. Lazo y Núñez se pierden el choque. Recupera al menos a David Segura, que fue duda por unas molestias ante el Lorca. Tiene dos alternativas para acompañar al sevillano. Víctor Barroso e Iván Agudo pugnan por un puesto. Más claro está el relevo de Nacho Monsalve en el lateral izquierdo. Mario Marín será el elegido. Por si acaso viaja también entre los 19 futbolistas el canterano Iván Robles como alternativa. El que no se desplaza es el último incorporado, Natalio, porque su documentación no está aún completa.

En el centro del campo las carencias de las últimas semanas fuerzan un nuevo retoque. Las dos derrotas recientes estuvieron acompañadas por la vuelta al doble pivote. Ante un rival con potencial arriba todo hace indicar que Ángel López reforzará el puesto. Así Traoré y Vila jugarán más retrasados con Rafa de Vicente por delante de ellos. Con este movimiento sólo queda sitio para un delantero en el once inicial.

Ángel López advirtió el pasado viernes, en sala de prensa, que su equipo no renuncia a nada. "Que nadie nos entierre vivos", comentó con rotundidad, aunque tampoco escatimó elogios para su rival: "Es un rival muy complicado, que en el apartado ofensivo cuenta con jugadores muy importantes".

"Es un equipo que hace las cosas muy bien, que llegó a ser líder, que está a tres puntos del play-off y que sabe utilizar las armas que tiene en su casa", agregó.