David Vidal, convencido de ascender a la última 'víctima' de los albinegros

El Lorca FC presentó ayer a David Vidal como su nuevo entrenador tras la destitución de Julio Algar el pasado domingo después de que el líder cayese derrotado en el Municipal de La Línea a manos de la Balona.

El gallego, de 66 años, dirigió su primer entrenamiento y luego habló en público junto al presidente de la entidad, Joaquín Romeu, y el director deportivo, Francisco Zaragoza. Vidal asume que el reto con los lorquinos pasa "por el ascenso".

El experimentado preparador dijo que encontró a los jugadores "regular de ánimo" tras el revés en La Línea. "Hace dos meses y medio estuve viendo el encuentro que el Lorca disputó en San Fernando y jugó muy bien. Ayer (por el domingo), sin embargo, el equipo estuvo bastante pesado y ahora estoy aquí para intentar reconducirlo haciendo que juegue más rápido, tenga más el balón y marque goles", aseguró el de Portosín.

"Vengo con una gran ilusión y eso es lo primordial para todo en la vida. Luego tengo mis conocimientos del juego y se me deja una plantilla con 21 o 22 jugadores para sacar los 11 y puedo escoger a los idóneos para jugar cada semana. He estado con los futbolistas dos horas y media en el terreno de juego y estoy mucho más que satisfecho y creyendo que vamos a conseguir el objetivo", manifestó.

"Normalmente me llamaban para salvar equipos, como pasó en el Real Murcia, y luego lo subimos a Primera. Lo lógico es que ascendamos, pero también quieren hacerlo los demás, como el Cartagena, el Marbella y el Villanovense. Con la plantilla que tenemos, no se nos puede escapar", aseguró Vidal, ex de Cádiz, Xerez, Logroñés, Rayo, Compostela... que tuvo su última etapa en el Guadalajara.