David Meca reta de nuevo al Estrecho

El nadador español David Meca se ha marcado el objetivo de volver a cruzar el Estrecho de Gibraltar para batir el récord que ostenta desde 1999 y después de una década sin competir tras su retirada de la competición en 2006. El de Sabadell tiene previsto lanzarse al agua con neopreno el próximo 2 de enero a la 8:00 desde el Puerto de Tarifa e intentará superar su marca de 2 horas y 29 minutos que ningún otro nadador ha conseguido rebajar.

"Me hace mucha ilusión este reto después de una década sin competir. He seguido nadando y entrenando cada día a un ritmo tremendo, mañana y tarde, y de alguna manera me encontraba físicamente preparado para volver a lanzarme al agua y demostrar que a pesar de que seguimos cumpliendo años, estamos todavía en muy buen estado de forma", dijo Meca este martes durante la presentación del reto.

"De alguna manera también queremos demostrar que no hay crisis a los 40. A pesar de haber cumplido 42 años me siento todavía en muy buen estado de forma y creo que podemos demostrar que en la vida nunca se está mayor. Si hay ilusión, se trabaja y nos esforzamos, se pueden llegar a conseguir cosas muy grandes como por ejemplo atravesar el Estrecho de Gibraltar y unir Europa con África", añadió.

El nadador ha elegido el 2 de enero para el intento porque "casi todos" los retos que ha hecho en su carrera deportiva han tenido lugar en invierno. "En verano teníamos Campeonatos de Europa y Campeonatos del Mundo y lo que no podíamos permitirnos es que un reto nos llegara a lesionar y nos perjudicara", explicó. "Las condiciones van a ser durísimas porque en enero no son las mejores fechas, pero para eso están los retos y este va a ser bonito", ", apuntó.

Al nadador le acompañará, como es habitual en estos cruces, un barco guía de la Asociación el Cruce del Estrecho, velando por su seguridad y contemplan la marca récord en caso de conseguirlo, una zodiac de la Cruz Roja en la que irá su entrenador y un médico y dos o tres barcos para medios de comunicación.