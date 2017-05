David Guti anuncia que no seguirá en el Algeciras CF

Pasara lo que pasara, David Gutiérrez Guti tenía decidido no continuar la próxima temporada como entrenador del Algeciras Club de Fútbol. "Es lo mejor para mí y para el club", había confesado a su entorno. Así que ayer, nada más consumarse la eliminación en la fase de ascenso a ZSegunda B, hizo el anuncio y dijo adiós al club de su ciudad, en el que a lo largo de su trayectoria deportiva lo ha sido casi todo. "Hago público que no tengo intención de seguir en el club, seguramente mucha gente se va a alegrar de que yo no esté y de que venga algún entrenador de Sevilla, Córdoba o Huelva y sea más profesional", sentenció. El conjunto albirrojo cierra así una etapa.

David Guti, que había llorado como el resto de integrantes de la plantilla, se sentó en la sala de prensa de La Eragudina bastante entero. Sólo se le quebró la voz al hablar de sus jugadores. También le respondió a sus críticos. "Ahora seré un abonado y un aficionado más, porque yo no voy a borrarme de este sentimiento esté quien esté", declaró, ostensiblemente dolido.

"Me gustaría que muchos de los que se llaman algeciristas de verdad vieran cómo están los jugadores ahí dentro y seguramente opinarían muy distinto", dijo en referencia al sector más crítico.

"Al vestuario sólo le puede decir gracias por la temporada", agregó. "Vivir lo que hemos vivido se queda para nosotros, están así por no subir pero también porque van a dejar de verse. Muchos me preguntaban que qué hacen a partir del lunes, gente que hace un sacrificio enorme, algunos por 200 o 300 euros", expresó Guti.

Sobre el partido en el que su equipo quedó apeado de la fase de ascenso, declaró: "Perder de esta manera es duro porque hicimos un trabajo bastante bueno, hemos hecho un enceuntro muy bueno, en muchas facetas fuimos superiores. Estamos destrozados".

"Creo que en la segunda parte merecimos un gol, que nos hubiese dado la eliminatoria", dijo el ya exentrenador albirrojo, quien no quiso hablar del arbitraje, "¿Camps? Gracias a él hemos llegado hasta aquí", defendió a su delantero.

David Guti seguirá entrenado y muchos lo sitúan ya la próxima temporada en la Unión Deportiva Los Barrios, en lo que podría ser un intercambio de banquillo con Rafa Escobar, que suena muy fuerte para ser el nuevo técnico del Algeciras Club de Fútbol.