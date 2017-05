David Guti: "Ahora que tiemble el equipo que nos toque"

David Gutiérrez Guti era ayer un hombre feliz. Celebró la entrada en la fase de ascenso como uno más. No quiso contenerse y reconoció haberlo pasado mal durante muchos momentos de la temporada. Ser entrenador del Algeciras no es fácil. "¿Ahora? Que tiemble el equipo que nos toque porque hemos soltado muchas cosas y va a ser difícil ganarnos. Esta gente -en referencia a sus jugadores- no quiere que esto acabe y se va a demostrar desde el domingo", expresó el algecireño.

"Me quedo con el trabajo que ha hecho esta gente. Hemos recibido muchas críticas pero había que estar dentro para ver lo que se vive y lo que hemos peleado por un objetivo que no era fácil", declaró Guti, que defendió los números de su Algeciras.

Guti hizo referencia a las lágrimas de algunos miembros del plantel como Berlanga o Máiquez, veteranos pero que ayer parecían primerizos en eso de celebrar: "Ellos saben las liguillas que han disputado antes las condiciones que tenía el equipo, de capacidad y de preparación, y saben el esfuerzo que se ha tenido que hacer. Hemos estado por encima de nuestras posibilidades y eso la gente no lo ha entendido. Mucha gente en agosto nos daba por equipo de mitad de la tabla".

"Somos el menos goleado, el tercero con más punto fuera de casa, tenemos al máximo goleador... La irregularidad era más de sensaciones de falta de controlar los partidos, porque no somos equipo para eso, pero con pundonor lo hemos conseguido", afirmó Guti, que sobre el partido de ayer ante el Castilleja destacó el esfuerzo que tuvo que hacer el Algeciras para sacar algo positivo. "Aunque íbamos sabiendo el resultado del Lepe queríamos acabar ganando".

"Yo he estado en otros equipos y casi siempre la gente está deseando que se acabe la temporada y estar todo el verano libre pero esta gente, ahí está, no quiere irse", apuntó. Con la voz entrecortada dedicó la consecución del objetivo a su familia y a la gente que le ha apoyado.