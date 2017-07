David Camps ficha por el Arcos de Rafa Escobar

David Camps Bagur irrumpió ayer como jugador del Arcos Club de Fútbol, que un día antes consiguió la renovación de Antonio Sánchez, jugador pretendido por el Algeciras Club de Fútbo. El técnico ex de la Real Balompédica y UD Los Barrios Rafa Escobar contará con dos de los mejores goleadores del grupo X la próxima temporada.

El Arcos CF anunció el fichaje del último pichichi del grupo por todo lo alto. El conjunto arcense aseguró el pasado jueves que iba a haber sorpresas durante la presentación de la campaña de captación de abonados. La sorpresa,o la mayor de ella, era el fichaje David Camps, que protagoniza el cartel anunciador con Antonio Sánchez, una dupla que la pasada campaña sumó 46 dianas.

David Camps salió del Algeciras tras asegurar no sentirse valorado a la hora de renovar su continuidad, mientras que el director deportivo replicó que el club no podía darle al jugador lo que pedía y que la entidad no podía "hipotecarse" por ningún futbolista.

Camps tenía sobre la mesa varias ofertas, además de la renovación del Algeciras que consideraba insuficiente. El AD Ceuta FC también intentó firmar al jugador pero el Arcos CF ha apostado fuerte por el delantero balear exalbirrojos.

"Nuevo destino, nuevo reto, nueva ilusión. Ganas de empezar. #Ahoraempiezalobueno", escribió el centrodelantero ya del Arcos, que vuelve a perfilarse como un conjunto puntero la próxima temporada.

Camps estará junto a Antonio Sánchez, un delantero que ha llegado a entablar negociación con el Algeciras CF pero que finalmente ha conseguido seguir en el Arcos. Por si fuera poco, el conjunto arcense también ha intentado el fichaje de Pablo Ganet, al que el conjunto del Nuevo Mirador está a la espera de que tome una decisión. El internacional de Guinea Ecuatorial deslumbró al Antonio Barbadillo con un partido memorable y tres goles antológicos. Ganet ha pedido tiempo para contestar porque espera un equipo de superior categoría pero no cierra la puerta del Mirador.