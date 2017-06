David Camps no sigue en Algeciras por la falta de acuerdo económico

David Camps no estará la próxima temporada en el Algeciras Club de Fútbol. El máximo goleador la pasada temporada del conjunto albirrojo y del grupo X de Tercera división y la dirección deportiva de Rafael Mellado no han llegado a un acuerdo económico para la renovación. El club lo hizo ayer oficial. El jugador no se ha sentido valorado a la hora de negociar una continuidad que era deseada por el centrodelantero balear.

David Camps Bagur marcó la pasada temporada 24 goles en Liga y uno en Copa Federación. Es el mejor registro goleador de un jugador del Algeciras en una misma temporada de las últimas décadas. Llegó incluso a superar las 23 dianas que Julio Cabello hizo en la temporada 1993/94. Una cifra histórica que no ha servido al balear a la hora de intentar llegar a un acuerdo económico con el club de La Menacha.

El futbolista, que jugó 38 partidos el pasado curso, aseguró que ha hecho todo lo posible para continuar en el Algeciras. Tras caer el equipo de David Guti en Astorga, precisamente con un penalti fallado por Camps, el futbolista insular aseguró que quería seguir de rojiblanco.

El Algeciras baraja ahora sustitutos para la delantera albirroja, entre ellos Ito, del Atlético Espeleño, que anotó 23 goles la pasada temporada. El club tiene intención de hacer oficial los refuerzos para el ataque a partir de mañana.