Daniel Mauri refuerza la delantera

El empate en Alcalá y, sobre todo, la lesión de David Camps, provocaron que el Algeciras Club de Fútbol se apresurara en mover ficha para acelerar la llegada del delantero ex del Real Murcia Daniel Mauri, que recientemente había dejado la disciplina del filial pimentonero y que dos días antes había apalabrado su fichaje con los albirrojos. El club espera que el atacante pueda estar el miércoles frente al San Roque.

Daniel Mauri Ricardo, de 22 años y natural de Fuengirola, es un delantero forjado en la cantera del Málaga CF. Procedente del Atlético Malagueño firmó el pasado verano por el Real Murcia, equipo de Segunda división B. Mauri aseguró ayer que no le dieron la oportunidad y el club decidió que jugara en el filial que milita en el grupo XIII de Tercera división.

Con el segundo equipo murcianista ha logrado marcar cuatro goles en seis partidos, cinco de ellos como titular. La falta de continuidad ha hecho que Mauri busque una salida y vio con buenos ojos su incorporación al Algeciras. "Me interesó mucho la propuesta porque es un buen club, tiene una buena afición y un buen estadio", aseguró el ariete, que rescindió el contrato con el Real Murcia hace unos días; club al que llegó como fichaje de futuro para el primer equipo.

En la temporada 2014/15 su concurso fue clave para el Atlético Malagueño del grupo IX de Tercera con el que jugó fase de ascenso eliminando al Vilafranca, en el que militaba entonces el albirrojo Ayala, pero cayó en segunda ronda frente al Castellón. Marcó once goles en 27 partidos, diez de ellos como titular. En las dos campañas anteriores con el filial malaguista hizo seis goles.

"Había apalabrado el fichaje con el Algeciras pero tras la lesión de Camps todo ha sido más rápido pero yo tiraba ya para allá", declaró el delantero, que compartió vestuario en la cantera del Málaga con Pablo Ganet.

Mauri llega a un equipo necesitado aunque no le asusta al fuengiroleño. "Todos los equipos tienen sus altos y sus bajos pero viendo cómo ha ido durante toda la Liga seguro que conseguimos salir del bache". El nuevo delandero del Algeciras asegura que, si el técnico, David Guti, así lo quiere, estará en San Roque. "Mañana [por hoy] estoy allí, me tramitan la ficha, firmo el contrato y estoy a disposición del míster", declaró.

Daniel Mauri, 1,74 de altura, es un delantero que destaca por su rapidez y que puede actuar tanjto en punta como en tres cuartos de campo.

No será el único fichaje que vaya a realizar estos día el Algeciras Club de Fútbol y la dirección deportiva del club intensifica el fichaje de un central que podría llegar en los próximos días.

También está pendiente de la situación del centrocampista Juanma. Rafael Mellado, director deportivo, dijo sobre este asuto: "Todavía el jugador no se ha dirigido al club, le dijo a Guti que no quería seguir pero ese no es el procedimiento". La entidad de La Menacha pretende usarlo como moneda de cambio con el San Roque, equipo del que gusta Cristian Reyes y Pablo de Castro.