Dani Hoyos y Álvarez, más madera para la salvación

Dani Hoyos y Antonio Álvarez también han sido seducidos por "el reto" de la salvación. El Club Deportivo San Roque vuelve a apelar a la valentía para convencer a sus dos últimos fichajes de que llegan al Manolo Mesa con un objetivo difícil pero posible, conseguir una permanencia que tendría el mismo valor o incluso más que un ascenso.

El tarifeño Daniel Hoyos, que llega del Algeciras CF, y el sevillano Antonio Álvarez, que estaba sin equipo, se presentaron ayer de forma oficial como nuevos integrantes de la plantilla rojilla. José Antonio Asián, el director deportivo del club, ejerció de cicerón y tuvo unas palabras para los recién llegados.

"Son dos jugadores contrastados que nos van a ayudar a conseguir el objetivo en el que tanto empeño hemos puesto entre todos. Nos van a dar un plus", garantizó Asián, que salvo ganga da el plantel de Sevi por apuntalado. "Tenemos fichas libres y estamos ahí. Hay material para afrontar el resto de la campaña, pero tenemos esa opción".

Sobre Álvarez, Asián destacó que dará "fuerza en el centro del campo y también calidad. Estoy convencido de que esta estancia va a ser buena para las dos partes". Y sobre Hoyos, "no voy a decir quien es Dani porque todos le conoces. Le vamos a exigir el mismo empeño y ganas que ha demostrado a la hora de asumir este reto", subrayó.

Antonio Álvarez, sevillano de 27 años, retoma el fútbol tras "haber estado la primera vuelta sin jugar, centrado en el trabajo". "Cuando me llamó Sevi lo tenía más que claro. Con este reto y la confianza que vi no lo dudé, me llega la ilusión, sobre todo porque me he dado cuenta de que el fútbol no lo puedo dejar ni tres meses", confesó el jugador criado en la cantera del Sevilla, que también pasó por el Barcelona, antes de volver a su tierra y jugar varias campañas con el Mairena.

"Veo que hay buena dinámica, que van todos a una. El ánimo es clave para sacar esto. Estoy deseando pegar bocados", dijo.

Dani Hoyos destaca que asume "un reto diferente" en su vuelta al San Roque, un objetivo distinto al que tenía en el Algeciras CF. "Vamos a salvarnos seguro", manifestó el tarifeño.

"Se ve buen ambiente, calidad, entrenador y una dinámica que hay que mantener como sea, empezando por ganar el domingo al Espeleño", afirmó.

"Si el míster lo ve conveniente, estoy listo para jugar. En Algeciras entre una cosa y otra no tuve continuidad y quiero volver a sentirme importante y aportar mi granito de arena", deseó el extremo.