Dani Hoyos se muda del Algeciras al San Roque

Dani Hoyos se desvinculó ayer del Algeciras Club de Fútbol y se incorpora al Club Deportivo San Roque. El extremo tarifeño se marchó agradecido a la vez que apenado ya que entiende que no ha podido dar su mejor versión en el Nuevo Mirador. Dani se queda con la espinita de no haber seguido la senda de su hermano Juan, que vivió grandes tardes como albirrojo en el desaparecido Mirador. Con la baja en la mano, el futbolista firmó por el vecino San Roque, un club que conoce bien y que anoche anunció también el fichaje del mediapunta sevillano Antonio Álvarez, de 27 años y forjado en la cantera del Sevilla.

Apenas unos días después del traslado de Cristian Reyes del San Roque al Algeciras, ayer se produjo el contrario con Dani Hoyos, una posibilidad que este periódico ya apuntó la pasada semana. "Me voy del Algeciras con mucha pena porque es donde nací y donde mi hermano dejó huella. Yo tenía mucha ilusión por hacer lo que tantas veces hizo mi hermano en el viejo Mirador, pero por una cosa u otra no he podido", manifestó Dani Hoyos en su carta de despedida.

"Doy las gracias a la afición del Algeciras y a los compañeros por el trato", subrayó antes de expresar sus mejores deseos. "Ojalá el Algeciras ascienda porque es lo menos que se merece y ojalá algún día nos volvamos a cruzar y al menos pueda demostrar lo que este año se me ha hecho imposible", agregó. "Mil gracias a todos por este tiempo tan bonito y a la vez tan difícil", sentenció.

Bonito y difícil. Así resume el tarifeño una media temporada en la que tuvo que lidiar con algunas lesiones, con algunos problemas personales y con pocos minutos de juego.

Dani Hoyos participó en once encuentros como algecirista pero con apenas 270 minutos en los que marcó dos goles, en la goleada ante el Alcalá y en el empate sumado en Espiel. Sólo fue titular dos veces. Tuvo unos minutos en Lebrija el pasado domingo pero no jugaba desde el partido con el Castilleja a finales del pasado año.

El traslado del jugador del Algeciras al San Roque lo dio a conocer el club de La Menacha por la tarde mediante un comunicado oficial en el que explicó que había "alcanzado un acuerdo con el futbolista tarifeño Dani Hoyos para abandonar la entidad algecirista y enrolarse en las filas del Club Deportivo San Roque. El club desea los mayores éxitos posibles a Dani Hoyos en su carrera profesional y le agradece los servicios prestados en estos meses por defender nuestros colores".

Ya por la noche el San Roque confirmó la incoporación de Dani Hoyos y anunció la de Antonio Álvarez. El tarifeño y el de Sevilla se pondrán a las órdenes de Miguel Sánchez Sevi hoy para preparar el duelo del domingo ante el Atlético Espeleño (11:30 en el Manolo Mesa). Ambos futbolistas son jugadores de banda y de ataque y se ajustan a lo que el técnico quería tras los fichajes de André y Javi Fernández.

Dani Hoyos recaló en el Manolo Mesa en la 11/12 y a mediados de la 12/13 salió con destino al Ciudad Real.

Antonio Álvarez Rivera (09/05/1989, Sevilla), más conocido como Álvarez, llega con una dilatada trayectoria en sus espaldas. Se crió en la cantera del Sevilla FC y el FC Barcelona. Del filial C de los hispalenses se marchó al Mariena en la 2009/10. Jugó con los blanquinegros en Tercera y la pasada campaña en Primera Andaluza. Ahora desembarca libre en el Manolo Mesa para unirse el desafío de la permanencia.