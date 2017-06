Dani Espinar sabe que fichar en la Balona es "dar un salto"

Dani Espinar, el cuarto fichaje de la Real Balompédica en este periodo estival, desemabarca en La Línea porque entiende que supone "dar un salto " en su carrera. El centrocampista, que llega procedente del El Ejido, no quiere hablar de objetivos concretos, se muestra ambicioso a título personal y colectivo y recalca que su condición de sub-23 no supone un lastre para él, porque, como ya demostró el pasado curso en en el conjunto celeste, asegura que se lo va a poner complicado al entrenador, Julio Cobos, para que prescinda de sus servicios.

Dani Espinar Vallejo nació en Málaga en abril de 1995 y jugó en la cantera del conjunto de la capital de la Costa del Sol durante una década. Fue hasta hace tres años, cuando decidió probar fortuna en el Valladolid B. En enero de 2016 mitad por lo atractivo del proyecto deportivo "mitad por estar más cerca de casa" se enroló en El Ejido 2012, con el que consiguió el ascenso a la Segunda división B, categoría en la que la pasada campaña disputó 32 partidos, 24 de ellos como titular, hasta acumular 2.218 minutos de competición.

2.218Minutos jugados. La temporada pasada se alineó en 32 ocasiones con El Ejido, 24 de ellas como titular

En el partido que su equipo jugó en el Municipal de La Línea y en el que salió derrotado Dani Espinar saltó al césped tras el descanso y no participó en el que ambos conjuntos disputaron en el terreno del Poniente almeriense.

Espinar fue presentado ayer en en la sede social albinegra en un acto al que compareció flanqueado por el vicepresidente de la Balompédica, Mateo Martín, y el director deportivo Mario Galán.

Dani Espinar tiene claro que vestir la camisola de la Balompédica supone "un salto" en su aún incipiente carrera deportiva. "Es un buen sitio para crecer como futbolista y por eso he elegido esta opción", subrayó en su primera comparecencia ante los medios locales.

"Es un club que desde hace tiempo viene haciendo las cosas bien, que tiene un buen proyecto, y que terminó la pasada campaña muy bien", añadió el mediocampista, que firma contrato por una sola temporada.

"Soy un mediocentro creativo, me gusta estar en contacto constantemente con el balón", se define. "Mientras más lo tenga en los pies y el equipo se asocie, más a gusto me siento en el campo, pero que quede claro que también sé trabajar cuando no tengo la pelota, porque en El Ejido también tenía que hacer ese trabajo".

El futbolista malagueño no ha recibido instrucciones desde el coub sobre los objetivos con los que hay que afrontar la andadura venidera, pero entiende que los mismos están "bastante claros. "Cuando más arriba acabemos, mejor. Creo que a todos nos hace ilusión luchar por los primeros cuatro puestos o por la Copa del Rey".

El medio, que no considera que su condición de sub-23 sea un hándicap, es la cuarta incorporación de la Balompédica en la presente andadura, después de que el club ya hubiese anunciado la incorporación de Sana Ndiaye (Atlético Sanluqueño), Sergio Rodríguez (Extremadura de Almendralejo) y José Ramón, que regresa a La Línea después de una temporada en la que defendió primero los colores del Mérida y más tarde, los del Barakaldo.