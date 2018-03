Cuestión de orgullo

La Real Balompédica afronta mañana sábado (12:00) su tercera intentona consecutiva de alcanzar los 45 puntos que garantizan la permanencia en la Segunda división B. El cometido no se antoja para nada fácil, ya que los albinegros visitan al líder Marbella FC, que encadena 13 jornadas sin conocer la derrota. Los albinegros afrontan el duelo sin Sergio Rodríguez y Joe, ambos sancionados, Stoichkov, lesionado, ni Luis Madrigal, que aunque ya ha abandonado el hospital sigue a vueltas con la miocarditis que le mantiene apartado de los terrenos de juego. Vuelve Elías Pérez, una vez cumplido su castigo, y Wilson Cuero, siquiera sea para echar una mano. Cobos, si no surge ningún contratiempo en el entrenamiento de hoy, desplazará a los 18 jugadores que restan de la primera plantilla, aunque varios no están en condiciones óptimas.

La Balona pone fin mañana en Marbella a la semana más convulsa de los últimos meses y desde luego la que más desde que Raffaele Pandalone accedió a la presidencia el pasado mes de enero. El empresario italiano tuvo que bajar el lunes a la caseta para llamar a capítulo a sus futbolistas después de que estos hayan sumado un solo punto en las tres últimas jornadas, en las que no han anotado un solo gol.

Los aficionados que no se desplacen podrán ver el partido a través de Footters por 2,99 euros

La plantilla, a través de su capitán, Ismael Chico, ha asumido su cuota de culpa en los últimos marcadores y en espera de que hoy se desarrolle la última sesión preparatoria -que también será la última de la presente temporada en el Santa María Polo Club- el compromiso de los profesionales queda de manifiesto en el hecho de que varios jugadores con problemas físicos de cierta consideración se han ofrecido a formar parte de la convocatoria. Son los casos del meta Javi Montoya, José Ramón y Wilson Cuero. Ninguno está en condiciones de permanecer sobre el césped 90 minutos, pero sí para echar una mano si llega el caso.

La caseta, en contra de lo que se pueda suponer, emana confianza. Incluso hay quien recuerda que hace un año precisamente el Sábado Santo los balonos, muy dañados también en su autoestima, acudieron al Álvarez Claro para medirse a un Melilla que se codeaba con los de arriba y que la victoria en ese escenario fue el punto de inflexión para que alcanzase la salvación.

El míster tendrá que tomar la decisión definitiva hoy una vez finalice el entrenamiento. Si no surge ningún nuevo contratiempo, los 18 que se subirán al autocar a las 9:15 de mañana serán integrantes del primer equipo. En caso de que haya una nueva baja, optarán a esa vacante alguno de los juveniles que se ejercitan habitualmente con el primer equipo: Jesús Méndez, Moi y el meta Víctor Ayala.

En lo que se refiere a la alineación lo más fácil es que Alberto permanezca en el marco, con Gonzalo Almenara, Olmo, Mario Gómez -que volvería en lugar de Özcan- y Carrión en defensa; Gato, Sana, Elías Pérez, Juampe en la medular, Sergio Molina como segundo delantero y Maurí como referente ofensivo. Puede que el brasileño no reúna el perfil perfecto para esa demarcación, pero con Stoichkov KO y Wilson Cuero entre algodones, casi no queda otra opción en la caseta.

El partido tiene unas connotaciones especiales para el presidente balono. Raffaele Pandalone acudirá, esta vez como visitante, al estadio de un club de que formó parte como vicepresidente hasta enero de 2017.

Aquellos aficionados que no puedan o no quieran desplazarse hasta la capital de la Costa del Sol tienen la oportunidad de seguir el encuentro a través de internet, ya que la plataforma Footters en la modalidad de pago por visión por 2,99 euros.