Cuero: susto sin consecuencias

La semana posiblemente más importante de los últimos años en la Real Balompédica arrancó ayer con dos buenas noticias para los albinegros: los dos jugadores que el pasado sábado tuvieron que ser relevados en Granada por problemas físicos, Wilson Cuero y Olmo González, tienen muchas posibilidades de estar a disposición del técnico, Julio Cobos, para el duelo del próximo domingo (12:00) ante Las Palmas Atlético, en el que los de La Línea persiguen un triunfo que les garantice de una vez por todas la permanencia en la Segunda división B.

Wilson Cuero tuvo que ser sustituido en el minuto 35 del duelo con el filial nazarí. Cayó desequilibrado tras la disputa de un balón aéreo y sintió inestabilidad en la rodilla que se dañó el pasado cuatro de marzo en Murcia cuando festejaba el gol del empate con el UCAM, una lesión que le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante tres jornadas. El temor de que hubiese recaído llevó al preparador a relevarle de inmediato.

Si recupera a ambos, Cobos podrá disponer de 19 efectivos ante Las Palmas Atlético

El futbolista colombiano se sometió ayer a los cuidados del fisioterapeuta de la entidad, Gil Juan, quien en el primer diagnóstico entiende que no existe lesión alguna y que solo fue una sensación extraña la que provocó la incertidumbre en el ariete.

Los balonos regresan esta mañana al trabajo después de haber disfrutado de dos días de descanso y es evidente que el cuerpo técnico va a tener un especial mimo con el delantero.

Los últimos partidos -y especialmente aquellos en los que no ha podido ser alineado- han puesto aún más de manifiesto la importancia que tiene su presencia en el campo y a estas alturas de competición que se entrene o no durante un par de días no parece que vaya a ser un obstáculo insalvable si al final está en condiciones de competir cuando llegue la hora de afrontar el encuentro.

El otro jugador que tuvo que ser relevado en la Ciudad Deportiva del Granada CF, en su caso ya en el tramo final, fue el central Olmo González. Finalmente ha quedado constatado que solo sufría una sobrecarga propia del esfuerzo que estaba realizando y que, como se dice coloquialmente, se le 'subieron los gemelos'. Después de 48 horas de descanso, hoy se espera que reingrese al trabajo con normalidad.

Solo en el caso de que se confirme la presencia de estos dos jugadores, Julio Cobos podrá contar con 19 para el encuentro del domingo. Tras la marcha de Özcan, la lesión de Sergio Molina y la miocarditis que le fue detectada al lateral Luis Madrigal, el plantel de la Balompédica ha quedado reducido a ese número de efectivos.