Cristina Almansa o cuando el esfuerzo y la constancia llevan al éxito

Cristina Almansa todavía está paladeando su condición de campeona de España de body-fitness en talla grande, una categoría dentro del mundo del culturismo. Un título conquistado el pasado sábado en Santurce (Vizcaya) que le ha abierto las puertas del campeonato internacional que se celebrará en Marbella entre los días nueve y once del inminente mes de junio. El pasado año ya acudió casi de invitada. Éste, como aspirante a casi todo ("sin el podio no me vuelvo", asegura). Esta linense lleva tres años practicando esta modalidad, pero es ahora cuando empieza a recoger los frutos en el apartado competitivo.

Ambiciosa, enamorada de lo que hace y decidida a romper con los que considera falsos mitos en torno a su deporte no le duelen prendas en reconocer que dedica tres horas diarias de esfuerzo en su gimnasio [Sports Valley, junto a Santa Margarita] pero que esta actividad copa gran parte de su vida, sobre todo durante la competición, porque debe cuidar de forma exquisita su alimentación. Hasta tal punto que se desplaza con la comida envasada y refrigerada para garantizarse un menú dentro de las exigencias de su régimen. "Cuando me pongo en modo competición..."

Cristina es hija de Rafael Almansa, conocido periodista linense que está al frente de los servicios deportivos de Cope en Sevilla y que se ha hecho especialmente popular en el resto de España por sus apariciones en el programa televisivo El Chiringuito de Mega. Ayer mismo se conoció que será el pregonero de la próxima edición de la Feria linense.

"Practico el deporte desde niña, he hecho atletismo, natación, gimnasia, hace unos doce años empecé en el mundo de los gimnasios, en los últimos tres me he centrado en el fitness... y aquí estoy", explica la deportista, que se confiesa eufórica con su título nacional porque supone la "recompensa a tres años de entrenamiento" diario que comenzaron cuando se inscribió en la categoría bikini, la puerta de entrada a la alta competición.

Cristina Almansa recalca que a pesar de la apariencia "la mayor parte de los culturistas somos gente muy sociable, es un deporte que te inculca respeto y disciplina y eso está reñido con la agresividad".

"Una de las cosas con las que tenemos que pelear a diario es con la existencia de muchos clichés, especialmente los que se refieren a los productos que consumimos, que son ayudas y no hay que demonizarlos, porque además se toman en otros muchos deportes", defiende.

"En esto hay como en cualquier actividad de la vida, gente de todo tipo, pero en general hay un muy bien ambiente y de hecho es una de las cosas que me he traído de Santurce, la convivencia con el resto de los competidores", recalca.

Almansa detalla durante la conversación cómo se desarrolla un concurso, desde su llegada a un pesaje y tallado especialmente escrupuloso para establecer las categorías hasta su exposición ante una decena larga de jueces, prólogo inmediato de las puntuaciones.

"Yo procuro no mirar mucho a las contrincantes, mi objetivo es estar bien yo", afirma. "Me he trazado retos personales y no me va mal. De hecho en el Nacional me preguntaban quién era y de dónde venía, porque era novata en ese tipo de citas".

Los últimos éxitos hacen de esta campeona nacional -que una semana antes había alcanzado el título andaluz- un centro de atención para posibles patrocinadores, aunque en este mundillo apenas se dejan ver las marcas especializadas en suplementos deportivos y en ropa.

Con independencia de su alto nivel de competitividad, Cristina Almansa dedica buena parte de su tiempo a ayudar a los deportistas que acuden a su gimnasio a formarse. "El calendario escolar marca la actividad", confiesa. Su principal preocupación es que, sobre todo de un tiempo a esta parte "hay gente que quiere llegar demasiado rápido".

"El deporte es como cualquier actividad de la vida, hay que tener paciencia, sacrificio, dedicación y los que tratan de saltarse todo eso a veces pueden conseguir algún objetivo, pero siempre es algo muy efímero", recalca.