De Cristiano a la intensidad

Zinedine Zidane sumó en tres días las mismas derrotas, dos, que acumuló en toda la pasada temporada como técnico del Real Madrid y hoy todos se preguntan qué le está pasando a un equipo que hasta hace una semana defendía un aura de invencibilidad. A continuación se ofrecen cinco claves para entender el bache del conjunto blanco, aspectos que van desde el mal momento de futbolistas concretos a la falta de intensidad que siempre reclama Zidane.

1 UNA SANGRÍA DE GOLES: El Real Madrid recibió siete goles en los últimos tres partidos. Hubo críticas a Keylor Navas, pero el pasado miércoles jugó Kiko Casilla y recibió dos. Más que la actuación de los porteros, parece un problema de funcionamiento defensivo y errores personales que cuestan goles. Pocos defensas atraviesan un buen estado de forma y a la sensación de inestabilidad hay que agregar la ausencia de Carvajal por una lesión muscular, lo que hará titular a un Danilo que cada vez que juega en el Santiago Bernabéu recibe abucheos por su deficiente rendimiento.

2 CRISTIANO RONALDO: Zidane parece tener claro que la deriva del portugués es hacia la posición de nueve puro. Así jugó de inicio ante el Celta, con Lucas Vázquez y Marco Asensio como extremos, y lo cierto es que cumplió una actuación decepcionante. "Ronaldo es The Best y debe reaccionar pronto. Su equipo le necesita, pero si es el mejor como él mismo dijo en Zúrich hace diez días, debe mostrarse, algo que no ha hecho ni ante el Sevilla ni ante el Celta. Y es algo que preocupa por el Bernabéu", publicó ayer Marca.

3 LA INTENSIDAD: Es el argumento más repetido por Zidane cuando tiene que explicar un mal resultado. Lo volvió a repetir tras la derrota ante el Celta. "Los rivales nos hicieron daño y hay que analizar ahora por qué algo pasa, no hicimos las cosas como preparamos y sobre todo la intensidad no ha sido buena al inicio del partido", explicó Zidane.

4 EL FANTASMA DEL PASADO: Hace dos años, el Real Madrid empezó el año como un equipo que parecía invencible y acabó eliminado de la Copa del Rey en enero y posteriormente superado por el Barcelona. Aquella racha se llevó por delante a Carlo Ancelotti con Zidane como testigo, pues fue ayudante del italiano toda la temporada. El francés busca ahora el remedio para evitar una repetición del pasado.

5 LA BÚSQUEDA DE RESPUESTAS TÁCTICAS: Además de ayudar a superar inseguridades, Zidane tiene por delante el desafío táctico de procurar un entorno mejor para sus jugadores. Por ejemplo, que Cristiano Ronaldo se encuentre cómodo, o que el equipo halle soluciones cuando el rival propone un marcaje al hombre sobre Modric, o que sus centrales no se encuentren desprotegidos en los contraataques, o que su equipo deje de perder balones en zonas de peligro por conducir en demasía.

El Madrid recibe el sábado al Málaga, un equipo que lleva cuatro derrotas consecutivas y parece pues un rival propicio para acabar con una mala racha blanca. Otro tropiezo encendería las alarmas.