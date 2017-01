Cristian del Toro se deja querer

La opción de fichar al defensa Cristian Tomás del Toro vuelve a estar sobre la mesa del Algeciras Club de Fútbol. El sevillano y el club albirrojo retomaron ayer las conversaciones y quedaron en sentarse hoy para negociar un acuerdo. El entrenador, David Gutiérrez Guti, quedó agradado con el central tras la prueba que realizó la pasada semana en La Menacha, y el futbolista, tras unos días de reflexión, aseguró anoche que el Algeciras es "ahora mismo" su "primera opción", siempre que le compense la propuesta económica.

El Algeciras vivió ayer una jornada de calma tensa tanto dentro como fuera de los despachos. La plantilla ya tiene la vista fija en el choque con el Coria el domingo en casa (17:00) y la dirección deportiva acelera los trámites para incorporar un zaguero antes de que cierre el mercado invernal. El mejor posicionado para reforzar la zaga vuelve a ser Cristian del Toro (16/08/1993), natural de Sevilla, de Montequinto y criado en la prolífica cantera de Nervión. El defensor cuenta con un importante bagaje a sus 23 años ya que desde que salió del filial sevillista ha pasado por las filas del Lleida, el Widzew polaco, el Compostela, el Koper esloveno y, por último, por la primera categoría de Israel.

Tengo que mirar también lo económico pero el Algeciras puede ser un gran escaparate"Cristian del ToroDefensa

Cristian y el Algeciras retomaron el contacto después de que la pasada semana se produjese "un malentendido" entre ambas partes, señaló el jugador, que explicó su versión. "Se dio a entender que yo sólo buscaba ofertas de Segunda B y no es así, yo tengo al Algeciras por un club histórico, un grande, y entiendo que puede ser un escaparate para un jugador joven como yo, y además puede brindar la posibilidad de vivir un ascenso", afirmó.

"Lo que pasa es que también tengo que mirar lo económico, porque tengo mis gastos y tengo que buscar algo que me compense", agregó.

Cristian detalló que lleva "tres meses" ejercitándose por su cuenta "con entrenadores personales". "Me he gastado un dinero pero me siento fuerte. Lo que necesito es entrenar con un grupo porque ese ritmo sí que se echa de menos y lo peor para un futbolista es estar parado", admitió.

El central maneja el interés de otros clubes, de hecho desde tierras sevillanas se habla del Coria, el próximo rival del Algeciras. "Es verdad que hay otros equipos que han preguntado pero mi primera opción es el Algeciras, por eso voy mañana (por hoy) para buscar un acuerdo y entrenar", subrayó el sevillano, que se deja querer. Esta tarde a las 19:00 podría ser albirrojo.