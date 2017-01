Cristian Reyes, ante el reto de su carrera

Es un momento delicado para llegar al Algeciras Club de Fútbol. La mala racha y la derrota el pasado domingo tienen el ambiente enrarecido, crispado. Cristian Reyes, canterano algecirista que procede del San Roque, se ejercitó ayer por primera vez con el primer equipo tras volver al equipo de su ciudad y ya sólo piensa en ayudar para "acabar con la mala racha de una vez". Con 22 años y mucha calidad, el mediapunta espera ayudar en cuanto pueda a David Guti, su gran valedor. "Quiero dar la cara por el entrenador que ha vuelto a mostrarse su confianza, por el club y por mí", expresó el algecireño, que está ante el reto de su carrera.

Cristian Reyes Pérez era un habitual en los entrenamientos del primer equipo la pasada temporada en Segunda B pero no tuvo oportunidades para jugar. Con la marcha de David Guti al San Roque se fue al conjunto rojillo con el que ha jugado hasta ahora. De hecho, al Algeciras le hizo un roto dando el pase del primer gol de los sanroqueños al albirrojo. Mini, como le conocen cariñosamente sus compañeros, explica su vuelta. "Intento olvidarme del San Roque, todo lo que ha pasado estos meses, que si Cristian sí, o Cristian no. En verano no quisieron dejarme salir pero al final he tenido la suerte de fichar por el Algeciras", declaró. "Porque para mí estar aquí es una suerte, en el equipo de mi ciudad", añadió el atacante.

Cristian Reyes entiende que llega en un momento complicado: "La verdad es que lleva una mala racha pero también hay que ver que el equipo ha perdido poco y eso es porque se está haciendo un buen trabajo. Sabemos la exigencia pero que no estén saliendo las cosas ahora mismo no significa que el equipo no valga, es que es complicado".

El ya nuevo jugador del Algeciras, que está con ganas de ayudar, podrá ser de la partida si así lo cree Guti. Un técnico muy unido al jugador: "Guti ha demostrado que me quiere y confía en mí y yo tengo que devolverle esa confianza y dar la cara por él y por el equipo".

Muchos achacan que este fichaje llega de un equipo que va último. Ante eso, Cristian ya ha recibido un consejo que puede serle útil para triunfar en su tierra: "Me han dicho que no quiera demostrar nada a nadie, que sea como yo soy e intente jugar para el equipo y como yo juego".

El jugador del Algeciras, de momento, disfrutó ayer del entrenamiento. "Me han acogido muy bien, con mucho cariño, conozco a la mayoría de la plantilla", dijo.