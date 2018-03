Corre, corre, que te pillan

Sin apenas margen de error y con la misma presión de siempre, el Algeciras está llamado hoy a conseguir una victoria innegociable, una tregua obligada para garantizar sus privilegios una semana más y tranquilizar a sus fieles. Los albirrojos reciben a partir de las 11:30 al Castilleja en el Nuevo Mirador en medio del temporal de viento y agua que azota desde el jueves. El equipo de José Antonio Asián, desbancado a la tercera plaza, se cruza con el colista en el primero de los diez últimos partidos del grupo X de Tercera, sin cuartel ya entre los de arriba y los de abajo.

El Algeciras se exige hoy una victoria tras el tropiezo del miércoles en Utrera (1-0), un nuevo impulso que dé lustre a una semana "de machaque grande" para una plantilla con varios jugadores tocados. Asián recupera a Javi Anaya, que cumplió sanción por acumulación de amarillas, y mantiene las dudas de Berlanga, Ito y Pablo de Castro, ausentes en las dos últimas citas.

El técnico no ofrece sus cartas aunque asume que debe poner toda la carne en el asador hoy porque un revés sería una puñalada casi mortal en el ánimo de una afición que empieza a estar mosqueada. Podrían volver Pablo y Berlanga y seguramente lo haga Albertito para comandar el ataque ante su exequipo, al que ya destrozó en la primera vuelta en su mejor día como albirrojo.

El Algeciras necesita recobrar una confianza que se resquebraja con demasiada facilidad. Los tres puntos cobran un valor alto después de que el Ceuta se haya puesto segundo con uno más (48) y viendo cómo achuchan Sanluqueño (45), Gerena (43), Puente Genil (42) y Lebrijana (42 con un partido menos).

"Quizás los comodines que teníamos los hemos perdido ya, pero seguimos estando en la pomada", sostiene José Antonio Asián, consciente de que cada partido es "una auténtica final" para los suyos y para los demás.

"Nadie va a regalar nada. Cuando a lo largo de la temporada he repetido que no valorábamos lo que estábamos haciendo, me refería a esto. Sé de antemano como es la Tercera y en la segunda vuelta los equipos se han reforzado una enormidad, todos huyen de la quema, los que están ahí abajo, y otros han echado el resto para intentar subir de categoría. Esto es un auténtico desafío para todos los equipos", subraya.

El entrenador insiste en su lectura positiva del último revés: "Hicimos un partido bastante aceptable. Nos tiene que servir para confiar más en nosotros, tener presente que podemos hacer ese tipo de partidos y de diez vamos a ganar ocho".

Sobre el rival, Asián avisa de que el Castilleja "viene con una necesidad imperiosa" aunque asume que "estamos ambos en la misma situación", por mucho que les separan veinte puntos en la tabla.

"Serán agresivos, muy compactos y no nos van a dar ninguna facilidad", augura el técnico sobre un equipo que ya puso en dificultades a los albirrojos cuando igualó un 0-2 en la primera vuelta antes de que Albertito sacase su magia de la chistera para poner el 2-4.

Los albirrojos tienen a tiro la barrera de los 50 puntos, un cifra que de momento sólo ha superado el líder Cádiz B (57), que juega a las 12:00 con el San Roque de Lepe en El Rosal.

El Sanluqueño, el único que puede dar caza hoy a los de Asián, recibe a las 12:00 al Arcos y el Ceuta visita el Ciudad de Alcalá a partir de las 17:00. La jornada se disputa de forma íntegra hoy... si el tiempo lo permite.