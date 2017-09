Contador, entre lágrimas: "No puede haber un mejor adiós"

Alberto Contador (Trek) ha resumido, rodeado de los suyos, muy emocionado y entre lágrimas, que "no puede haber un mejor adiós" que la que ha tenido él hoy ganando en la cima del L'Angliru.

"Creo que puede haber mil despedidas pero es complicado poner fin a una carrera deportiva mejor que ganando en el Angliru. Es una cosa más para la historia. No puede haber un mejor adiós", ha dicho el corredor español.

Contador ha recordado que fue "una pena" el tiempo perdido en Andorra en la tercera etapa de la Vuelta, lo que le ha impedido pelear por la victoria final, pero ha dicho que eso le ha "permitido disfrutar de la carrera como un juvenil", en la que no ha hecho más que atacar.

El de Pinto se ha emocionado cuando se le ha recordado el cariño del público y no ha podido seguir hablando: "solo puedo dar gracias a la gente, para mí ha sido un regalo esta Vuelta", ha agradecido a la afición.

Sobre la etapa, algo que "sin duda" le interesaba más que el podio, ha dicho que ha "improvisado" según iba viendo cosas, como que "en La Cobertoria (Chris) Froome iba al límite en las curvas" o cuando su compañero "se ha lanzado" en El Cordal y le ha "seguido".

También se ha mostrado agradecido "a Enric Más porque me ha echado una manita" e ilusionado con el joven corredor de Quick Step "de lo mejor que viene en el ciclismo español".

Asimismo ha explicado que en L'Angliru "no me podía poner de pie como me gustaría y he tenido que subido sentado porque me patinaba la bicicleta". Aún así, se le "ponía la piel de gallina" con el apoyo del público.

"Ha sido grande para mí. He disfrutado. En esta vida hay que saborear cada momento. Era la última etapa de montaña de mi carrera y no podía tener mejor despedida", ha resumido todas las sensaciones que le embargaban tras su triunfo de hoy.

Al de Pinto, por cierto, le "enorgullece enormemente conseguir la clasificación de la de combatividad en esta Vuelta". "No es una clasificación importante, pero esta me enorgullece enormemente porque he recibido millones de mensajes felicitándome por la carrera que hecho, por atacar cada día como he atacado", ha desvelado.

Contador se queda" también con: "un gran un gran sabor de boca porque me he retirado en uno de los mejores momentos de mi vida en cuanto a rendimiento". "Quería conseguir la victoria por mí y por la afición que me ha ayudado. Quería ganar por ellos", ha dicho.

En cuanto a su futuro ya sin ser corredor profesional, ha asegurado que: "no me da vértigo". "Me siento superafortunado de lo que me ha tocado vivir en mi carrera deportivo y tengo una vida por adelante para hacer otras cosas. Estoy enormemente contento y ahora quiero desconectar un poco", ha avanzado.