"Concluiré mandato como presidente de la Mancomunidad"

Aficionado a la Semana Santa, seguidor del Atlético de Madrid y muy forofo del equipo fútbol de la ciudad de Algeciras, aunque reconoce que no acude al campo todas las veces que quisiera. Luis Ángel Fernández, presidente de la Mancomunidad de Municipios, parece sentirse cómodo en terreno propio y contrario. En la Tertulia semanal de Europa Sur, horas antes del derbi madrileño de Champions, el también concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Algeciras, no rehuyó el primero de los debates puestos sobre la mesa. Por qué un Ayuntamiento ha de subvencionar con 40.000 euros anuales a un club privado como es el Algeciras CF. "Para nosotros ese dinero está rentabilizado por lo que supone de imagen y publicidad para la ciudad, al igual que ocurre con la presencia de la Legión el Lunes Santo", señaló.

En su doble papel de concejal y presidente de la Mancomunidad, la Algeciras-Bobadilla es quizás uno de los temás que más está librando Luis Ángel Fernández en estos días junto al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. "Nuestra batalla es 2020. Nos da igual que esos 1.300 millones que faltan ahora se pongan en 2019. Lo verdaderamente importante es que la obra concluya en ese período. Lo relevante no es el dinero asignado, sino que se ejecuten los proyectos. Y eso lo podemos asegurar porque tenemos el respaldo del Ministerio de Fomento", manifestó. Añadió, además, que la cuantía económica exigida por el PSOE no salvaría nada. "Da igual el dinero que pusiésemos. Ellos pedirían más", argumentó.

Luis Ángel Fernández quiso sacar de la sombra todos esos proyectos para la comarca -incluidos en los presupuestos generales del Estado- que han quedado en un segundo plano por la demanda de electrificación de la vía del tren hasta Bobadilla.

"Hay que recordar que se van a reanudar los colectores de Algeciras, que se van a licitar los de La Línea, que ya está en marcha la depuradora de Tesorillo y que hay consignados 8 millones de euros para la gran depuradora de San Roque y Los Barrios. Creo que hemos avanzado mucho en nuestras relaciones con el Ministerio de Medio Ambiente y todos estos proyectos que ya tienen fijada una cuantía en los presupuestos de este año dan fe de esta línea de colaboración", dijo.

Con los alcaldes dice llevarse bien también, aunque declara que no le gusta que le llamen "presidente okupa": "No me molesta mucho, pero me gusta más el Juan Carlos Ruiz Boix que habla de la buena gestión de la Mancomunidad, que también lo hace", manifestó. Fernández cree que terminará su mandato como presidente de la Mancomunidad pese a todas las nuevas vías judiciales que abre el PSOE para arrebatarle el cargo. "La ley de Régimen Local es clara y la elección estuvo avalada por los técnicos".

La entidad que preside Fernández es la institución que mejor sintonía mantiene con el Gobierno de Gibraltar. Les unen colaboraciones puntuales como las que realiza con el Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG) y la gestión de los residuos a través del complejo ambiental, pero también el deseo de desarrollo social y económico de dos territorios fronterizos. "Cualquier avance es importante para nosotros. Incluso el mero hecho de que un equipo de fútbol gibraltareño pueda jugar en un campo de la comarca. Pero ellos tienen que entender que también hay intereses comunes como la fluidez de la verja o los 8.000 trabajadores que acuden cada día a Gibraltar. Por tanto, cualquier avance que se dé es importante para las dos partes", explicó el presidente.

Luis Ángel Fernández no se olvidó de su condición de edil de Hacienda y aprovechó su presencia en la tertulia para anunciar la inclusión de tres nuevas ordenanzas fiscales para el próximo año. "Vamos a regular el uso de espacios públicos como el parque, la plaza de toros o el Teatro Florida; queremos cobrar la tasa a las eléctricas por la ocupación que hacen del dominio público y algo muy importante, vamos a bonificar el pago de las plusvalías a las viudas y herederos en primer grado", declaró.