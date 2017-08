Comienza la operación retorno

"El espíritu de lucha y de agresividad no lo podemos perder nunca. El contrario puede ser mejor que nosotros, que lo dudo, pero la actitud y las ganas de conseguir lo máximo no pueden faltar. Si conseguimos eso estaremos arriba", dijo Asián.

El Puente Genil afronta su vuelta a la categoría con cuatro bajas

El Salerm Cosmetics Puente Genil arranca la temporada tras 25 años de ausencia en Tercera división. Tras tres ascensos consecutivos, los rojinegros disfrutan desde hoy (19:45) ya de la categoría nacional y lo hacen con la visita del Algeciras CF. El estadio pontanés estrenará hoy césped artificial de un campo Manuel Polinario 'Poli' que sigue en proceso de mejora. El Puente Genil se exige que se haga de él un fortín para lograr el objetivo: la permanencia. El técnico, Juan Arsenal, tiene cuatro bajas para el partido. No podrá contar con Montero ni con Chechu, que arrastran sanción de la temporada pasada. Tampoco con el defensa Edu Chía y el centrocampista Isco, ambos se han casado recientemente. Arsenal convocó al resto de integrantes de la plantilla y dará el primer once titular antes del duelo. El Puente Genil recibe al Algeciras tras una pretemporada complicada al no poder ejercitarse en su campo debido al cambio de césped. En cuanto a resultados consiguió triunfos ante rivales de inferior categoría como La Rambla, Herrera, El Rubio, La Roda y ante el también Tercera Ciudad de Lucena. También hubo derrotas frente al Martos, Torredonjimeno, Écija Balompié y la última y preocupante frente al juvenil de División de Honor del Sevilla (1-4). Juan Arsenal aseguró que su equipo llega "con ilusión y el rival con la obligación".