Colomer-Carboneras: un playoff entre amigos

El Colomer Dental Algeciras inicia el domingo las semifinales del playoff de ascenso a la Primera Nacional con el Balonmano Carboneras. El conjunto de la provincia de Almería parte como favorito, al menos sobre el papel, tras haberse proclamado campeón del grupo A de la categoría. El rival algecireño es un club modesto de una localidad de unos siete mil habitantes pero con tradición en el balonmano. Un equipo compuesto por gente de la tierra que encara el playoff sin la exigencia de dar el salto de categoría.

Así lo cuenta Francisco José López, el "hombre para todo" del Carboneras, como él mismo se define. El principal valedor de la entidad almeriense mantiene una buena relación con el club algecireño. "El domingo no va a ser la primera vez que vaya allí a competir", desvela. "Cuando me enteré de que Algeciras se había clasificado me alegré porque hay amistad con personas de allí, como Aurelio (Comino), con el que suelo hablar. También me unen lazos familiares con la ciudad", afirma López, que prefería al Colomer como oponente antes que al BM Mijas.

El BM Carboneras vuelve a disfrutar de un conjunto senior masculino "tras una travesía por el desierto" por falta de apoyo económico. Francisco José López se lanzó a la aventura la pasada temporada, otra vez, tras reunir a jugadores veteranos que volvieron a sentir el gusanillo. "El año pasado se juntó un equipo, con gente con experiencia, algunos que venían de jugar en el playas. Fue una temporada un poco de transición para ensamblarse", explica.

"Este año sí partíamos con el objetivo de estar en la fase de ascenso", asegura el técnico de un Carboneras que ha sumado trece victorias y sólo tres derrotas en los dieciséis duelos de liga regular del grupo A de la Segunda Nacional. "Somos un bloque de amigos, por encima de todo", subraya. "El ascenso no es nuestro objetivo porque el salto de categoría es caro, con muchos gastos... salvo que llegase un patrocinador, lo veo complicado", reconoce.

El Carboneras tuvo que renunciar a categorías superiores en los últimos años, un trago que el BM Ciudad de Algeciras también pasó en su día por el desembolso que supone jugar en la Primera Nacional, sobre todo para los clubes de Andalucía.

López está convencido de que el domingo se vivirá "un gran ambiente" en el Ciudad de Algeciras y que la eliminatoria no se decidirá hasta el encuentro de vuelta, la próxima semana en suelo almeriense, en un pabellón aún por determinar. "Puede que ser que tengamos que jugar fuera de Carboneras", avanza.

El BM Carboneras se desplazará mañana para pernoctar en Algeciras y jugar lo más descansado posible el partido de ida de las semifinales por el ascenso a la Primera Nacional, que arrancará el domingo a las 12:30. El conjunto almeriense trató de cambiar el orden de los duelos.