El Colomer Algeciras, a rematar la faena

El BM Colomer Dental Algeciras se juega hoy el título regional de la Segunda División Nacional. El equipo que comanda Sebastián García Chano afronta el partido de vuelta de la final con el BM Triana, a partir de las 12:45 en Sevilla, donde defiende una ventaja de cinco goles tras el triunfo logrado en casa (29-24).

La escuadra algecireña quiere rematar la faena antes de concentrarse en la próxima fase de ascenso a la Primera Nacional, una final a cuatro que el club que preside Pedro Soria pretende albergar en el Ciudad de Algeciras. Una aspiración que ganaría muchos enteros si el equipo se alza campeón hoy.

Espero un partido más difícil, nos lo tenemos que tomar como si no tuviésemos ventaja"

"Queremos la victoria y queremos pelear por el ascenso ante nuestra afición", reconoce Chano, que subraya la importancia de tomarse el duelo de hoy "como si fuese un partido nuevo, sin pensar en la renta, no podemos especular con el resultado".

El entrenador tiene la baja por sanción de Javi Martín y está muy pendiente del tiempo en el Estrecho de Gibraltar porque sus dos jugadores ceutíes, Morat y Soufian -claves en defensa-, no pudieron desplazarse a los dos últimos entrenamientos por el temporal de viento.

"Esperamos un partido mucho más difícil", reconoce Chano. "Vamos a encontrarnos con un rival con otra mentalidad, creo que en la ida sorprendimos un poco a Triana, salimos aguerridos", sostiene el técnico.

"Ellos no tienen nada que perder y son los campeones del grupo, no hay que olvidar", insiste Chano, que no toma como referencia el triunfo en Triana en la última jornada liguera. "No cuenta mucho porque ellos guardaron jugadores y nosotros nos jugábamos la vida, esta vez va a ser muy distinto", avanza.

Un autocar de aficionados del equipo algecireño tiene previsto acompañar al Colomer Dental en su desplazamiento a Triana para arropar a los chicos de Chano en el Centro Deportivo El Paraguas. "Sabemos que solos no vamos a estar".