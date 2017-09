Cobos: "Si perdonas, lo normal es perder"

Julio Cobos, el entrenador de la Real Balompédica, resumió la derrota de su equipo, la primera de la temporada, lamentando las ocasiones perdidas: "si perdonas, lo normal es que pierdas".

El técnico valora el buen inicio de sus pupilos. "Tuvimos dos ocasiones muy claras al principio pero perdonamos; ellos de un buen disparo nos marcaron y después lo intentamos pero nos costó mucho trenzar jugadas", analiza. "En el segundo tiempo tuvimos el penalti pero quedó claro que no estaba para nosotros".

Nos hubiese gustado seguir líderes porque arriba se vive bien; esto sólo acaba de empezar"

Cobos admite que el Écija hizo un buen trabajo para anular las virtudes de la Balona. "Se le echaron encima a Sergio Molina, pero no perdimos sólo por eso, fueron más factores", subraya. "Sin ser un buen partido tuvimos dos ocasiones muy claras, en los anteriores nos pusimos por delante rápido y hoy (por ayer) tuvimos las ocasiones y no las metimos. Habríamos visto otro tipo de partido si nos ponemos por delante", insiste.

Sobre los cambios en el once, Cobos justificó sus decisiones. "Cuando digo las cosas no las digo por decir, la gente lo está haciendo bien y en este caso Wilson y Juampe lo estaban mereciendo. También coincidió que Stoichkov se puso malo. El equipo está funcionando y no nos vamos a volver locos, pero estos cambios se pueden dar".

Cobos da crédito al Écija. "Un rival que nos puso las cosas difíciles, de hecho no creamos tanto peligro como nos hubiese gustado porque se cerraron bien, fueron intensos y cortaron el juego", señala.

Sobre el penalti lanzado por José Ramón, el entrenador de la Balona dice que "no hay nada improvisado, siempre pongo tres jugadores para los penaltis, numerados. El primero era Molina, el segundo era Juampe y el tercero era José Ramón, pero esto le puede pasar a cualquiera".

"Nos hubiese gustado seguir líderes porque se vive muy bien arriba, no ha podido ser y vamos a seguir trabajando porque esto sólo acaba de empezar".