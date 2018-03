Cobos: "Nuestro peor partido, el fútbol fue generoso con nosotros"

Julio Cobos, entrenador de la Balona, admitió que su equipo jugó ante el Villanovense "el peor partido" de la temporada en casa y añadió que el fútbol había sido "generoso con su equipo" al permitirle "sumar un punto" en un duelo en el que "no tuvo ocasiones".

"Empezamos muy bien, aunque nos faltaba presencia en el área, pero a partir de ese momento estuvimos espesos, fallamos pases fáciles y en el tramo final no supimos interpretar el juego... Bueno, son partidos malos que salen en el que lo mejor fue el resultado", reflexionó el preparador balono.

Cobos asumió que su equipo acusó las bajas de Elías Pérez y Wilson Cuero, pero recalcó: "A mí no me gusta acordarme de los que no están y a pesar de las ausencias tenemos potencial para hacer mejor las cosas".

El míster balono tuvo palabras de elogio para el rival: "Ellos nos apretaron bien, hicieron las cosas bien e incluso disfrutaron de claras ocasiones y gracias a que Alberto hizo muy buenas intervenciones no perdimos. En buena medida le debemos a él ese punto que sacamos".

Cobos aseguró que no se vio sorprendido por el hecho de que el Villanovense jugase con dos puntas ("de hecho lo habíamos hablado durante la semana").

Al ser preguntado por el penalti, dijo: "No sé que decir, el jugador dice que sí, que lo toca, pero desde mi posición..." y de inmediato deslizó: "Últimamente está costando que nos piten algún penalti a favor, porque ya ha habido otros más claros que no han señalado" (en referencia al de la semana anterior en Murcia sobre Sana) pero dejó claro que esa jugada "no es excusa".