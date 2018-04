Cobos: "Lo importante es que sumamos un punto en un campo muy difícil"

El entrenador de la Balona, Julio Cobos, defendió ayer en rueda de prensa que su equipo no se había replegado tras el descanso, sino que el Granada B empujó a los suyos hacia la zona defensiva. "A mí no me gusta defender, me gusta tener el balón, pero nos costaba salir".

"Lo importante es que sumamos un buen punto en un campo difícil, fue un punto muy trabajado, porque nos enfrentamos a un muy buen equipo", recalcó el entrenador de los linenses, quien entiende que ya no es momento de "hablar de rachas" sino de "sumar cuanto antes los puntos" que garantizan la permanencia.

"Es evidente que estamos en una mala dinámica y por eso la necesidad de hacer buenos partidos, lo hicimos a pesar de que en la segunda parte ellos nos metieron, pero hay que darle mérito al rival".

"Fue un partido con dos tiempos muy diferentes", explicó. "En el primero estuvimos muy bien defensivamente, montamos contras con peligro y disfrutamos de ocasiones de gol, sobre todo una muy clara de José Ramón que hubiese supuesto el 0-2".

"Tras el descanso ellos apretaron, nos costó más salir, nos tocó trabajar defensivamente y el punto tiene mucho valor porque teníamos enfrente a gente con muchísima calidad", abundó.

Cobos admitió que su equipo acusó la ausencia de Wilson Cuero "porque el rival se sintió más cómodo" y justificó la decisión de alinear a Sergio Rodríguez como lateral izquierdo "que hizo un buen partido, a pesar del penalti, que no sé si fue o no".