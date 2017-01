Cobos: "Nos faltó gol, pero estamos en el camino"

Julio Cobos, entrenador de la Real Balompédica, aseguró que en “líneas generales” estaba “contento” con el trabajo de su equipo y subrayó que los albinegros han empezado a corregir su sangría defensiva, ya que el rival sólo lanzó a puerta una vez y fue a balón parado. “Nos faltó acierto de cara al gol, pero estamos en el camino. Nadie dijo que fuese fácil”.“Mi valoración no puede ser buena porque no hemos conseguido los tres puntos y eso era lo que pretendíamos y en cuanto al partido puedo decir que no ha sido brillante pero que hay muchas cosas positivas: hemos dejado la portería a cero, no recuerdo ninguna ocasión del equipo contrario y por el contrario hemos tenido situaciones que ya firmaría yo tenerlas en todos los partidos porque estoy seguro de que lograríamos la victoria”, agregó.