Cobos: "Nos faltó gol, pero estamos en el camino"Tejada "Por intención de tiro, la Balona pudo ganar"

Julio Cobos, entrenador de la Real Balompédica, aseguró que en "líneas generales" estaba "contento" con el trabajo de su equipo y subrayó que los albinegros han empezado a corregir su sangría defensiva, ya que el rival sólo lanzó a puerta una vez y fue a balón parado. "Nos faltó acierto de cara al gol, pero estamos en el camino. Nadie dijo que fuese fácil".

"Mi valoración no puede ser buena porque no hemos conseguido los tres puntos y eso era lo que pretendíamos y en cuanto al partido puedo decir que no ha sido brillante pero que hay muchas cosas positivas: hemos dejado la portería a cero, no recuerdo ninguna ocasión del equipo contrario y por el contrario hemos tenido situaciones que ya firmaría yo tenerlas en todos los partidos porque estoy seguro de que lograríamos la victoria", agregó.

El entrenador del Real Jaén, Ramón Tejada, admitió ayer que "por intencoón de tiro" la Balompédica estuvo más cerca del triunfo.

"Es el clásico partido de dos equipos muy necesitados y aunque la intención de mi equipo fue siempre venir a ganar, valoro mucho el punto porque es un campo difícil y ante un rival que está en la misma situación que nosotros", explicó el míster.

El preparador echó en falta en su equipo "más seguridad en el pase para tener más alternativas en la primera parte y hay que admitir que a nosotros nos faltó intención de tiro".

"Los dos equipos lo intentaron hasta el final, los dos hicieron un buen trabajo y con respecto a los míos puedo decir que el equipo está en la línea que tiene que estar y que los goles llegarán porque los delanteros tienen gol", acabó.